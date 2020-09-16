Трансляция презентации PlayStation 5 (начало в 23:00)

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Sony сегодня проводит очередную крупную онлайн-презентацию консолей следующего поколения — PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital. Шоу стартует в 23:00 по киевскому времени — желающие могут следить за анонсами в реальном времени (окно трансляции на YouTube — ниже).

Шоу продлится 40 минут. На презентации точно расскажут о стартовой линейке игр и, вероятно, покажут новые трейлеры. Кроме того, сегодня Sony, возможно, наконец объявит цены, даты релиза и старта предзаказа своих консолей. Microsoft, как известно, уже раскрыла все карты еще на прошлой неделе.

Буквально на днях пользователь испанского форума ResetEra опубликовал фотографию с ценами на новые консоли Sony, источником которой выступает крупнейшая испанская розничная сеть. В каталоге магазина консоли проходят под кодовыми именами «Aurea» (предположительно PS5) и «Enigma» (PS5 Digital Editio) с ценами 499,90 и 399,90 евро.