Трейлер "Острых козырьков" раскрывает Барри Кеогана как сына Томаса Шелби

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Netflix выпустил новый трейлер фильма «Бессмертный человек», который происходит в мире «Острых козырьков»: Киллиан Мерфи снова играет Томаса Шелби, в то время как Барри Кеоган берет на себя роль его сына.


В шестом (и казалось бы, последнем) сезоне сериала «Острые козырьки» лидер клана Шелби инсценировал собственную смерть и оставил свою преступную империю в Бирмингеме, выбрав новую жизнь в безвестности. Но нормальная, смертная жизнь не подходит такому человеку, как Томас человеку, который, кажется, рожден быть главным героем…

Это предпосылка к фильму «Острые козырьки: Бессмертный человек» совершенно новому проекту во франшизе. Не единственному, что нас ждет в будущем, поскольку Netflix подготовил как минимум два новых сезона. Ожидается, что они сосредоточатся на новом поколении Шелби и персонаж Барри Кеогана, очевидно, один из них. В трейлере «Бессмертного» его раскрывают, как сына Томаса.


«Во время Второй мировой войны Томми Шелби возвращается в разбомбленный Бирмингем и участвует в секретных военных миссиях, сталкиваясь с новыми угрозами, размышляя о своем прошлом и растущих национальных ставках», из официального синопсиса.

Кроме Мерфи и Кеогана, в фильме снялись Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Стивен Грэм (Хайден Стегг), Софи Рандл (сестра Томаса Ада Торн), Нед Деннехи (Чарли Стронг) и др. Шоураннер оригинального сериала Стивен Найт написал сценарий, а режиссуру взял на себя Том Харпер.

Фильм «Острые козырьки: Бессмертный человек» выйдет в кинотеатрах 6 марта, а 20 марта — дебютирует на Netflix.

