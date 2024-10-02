Трейлер сериала «Франшиза» от HBO — насмешка над Marvel в комедии о «конвейере» супергеройских боевиков

Сериал «Франшиза» рассказывает о съемочной команде, которая работает над новым супергеройским боевиком в попытках преодолеть производственный ад.

«Комедийный сериал проливает свет на тайный хаос в мире создания фильмов о супергероях. Каждая беда имеет историю происхождения», — говорится в синопсисе.

Главную роль в «Франшизе» сыграл Даниэль Брюль («На западном фронте без перемен») — он предстает в образе режиссера блокбастера Эрика Бушара, который пытается «потушить серию пожаров» на съемочной площадке. Среди остального актерского состава появляются Ая Кэш, Химеш Патель, Джессика Хайнс, Билли Магнуссен, Лолли Адефопе, Даррен Голдштейн, Айзек Пауэлл и Ричард Э. Грант.

Исполнительные продюсеры «Франшизы» — Джон Браун («Наследники»), Армандо Януччи (известный работой над пророческим сериалом «Вице-президент» с женщиной в главной роли) и оскароносный Сэм Мендес («007: Координаты «Скайфолл»»).

Судя по трейлеру сериал позволит нам несколько по-другому взглянуть на работу ассистентов производства, которые сталкиваются с ежедневными странными требованиями и истериками актеров и сообщают плохие новости высшему руководству.

«Франшиза» дебютирует на HBO в это воскресенье, 6 октября — возможно (но не точно), сериал появится в украинской озвучке на Megogo (у сервиса эксклюзивный контракт на показ сериалов HBO и Max в Украине).