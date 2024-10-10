Трейлер «The Order» — Джуд Лоу охотится на неонацистов в криминальной драме Джастина Курзеля

Новый фильм австралийского режиссера Джастина Курзеля основан на реальных событиях, изложенных в документальной книге Кевина Флинна и Гэри Герхардта «The Silent Brotherhood» 1989 года — с рассказом об опытном агенте ФБР, который пытается помешать заговору внутренних террористов, направленному на свержение федерального правительства.

Главного героя «The Order» сыграл Джуд Лоу, в то время как Николас Голт предстает в роли Боба Мэтьюза — заядлого расиста и лидера террористической группы под названием «Орден».

Режиссером «The Order» выступил Джастин Курзель, известный по фильму «Кредо убийцы» (основан на серии игр «Assassin’s Creed»), в то время как сценарий написал Зак Бейлин («Гран Туризмо»).

Помимо Холта и Лоу среди актерского состава можно увидеть Тая Шеридана («Ночной портье»), Джерни Смоллетт («Хищные птицы»), Элисон Оливер («Солтберн») и Марка Марона.

В кинотеатрах «The Order» дебютирует 6 декабря.