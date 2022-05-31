Трейлер второй части четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» / Stranger Things намекает на возвращение Ловца разума

Поклонникам стал доступен трейлер второй части четвёртого сезона сериала Stranger Things / «Очень странные дела». Напомним, этот сезон разделён ан две части: первая включает семь эпизодов и была показана 27 мая, вторая часть состоит из двух последних эпизодов и выйдет 1 июля.

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Сюжет 4-го сезона Stranger Things / «Очень странные дела» разворачивается через полгода после событий третьего сезона. Кроме детей — Одиннадцать (Милли Бобби Браун), Лукаса (Калеб Маклафлин), Майка (Финн Вулфгард), Уилла (Ноа Шнапп), Дастина (Гейтен Матараццо) и Макс (Сэди Синк) в этом сезоне можно увидеть других главных героев — маму Уилла Джойс Байерс (Вайнона Райдер) и шерифа Джима Хоппера (Дэвид Харбор). Новый трейлер также демонстрирует возвращение Ловца разума.

Производство 4-го сезона заняло больше времени, чем предыдущих сезонов, из-за многочисленных задержек, связанных с COVID, и самых продолжительных серий, которые вошли во вторую часть сезона. После почти трехлетнего перерыва 4-й сезон получил широкое признание критиков за возвращение к фокусу ужасов 1-го сезона и более глубокому построению мира. Хотя первая часть всё же подверглась некоторой критике за слишком напыщенную историю, она ставила многих поклонников в ожидании премьеры второй части 1 июля этого года.

Источник: screenrant