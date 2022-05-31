Трейлер второй части четвёртого сезона сериала «Очень странные дела» / Stranger Things намекает на возвращение Ловца разума

Поклонникам стал доступен трейлер второй части четвёртого сезона сериала Stranger Things / «Очень странные дела». Напомним, этот сезон разделён ан две части: первая включает семь эпизодов и была показана 27 мая, вторая часть состоит из двух последних эпизодов и выйдет 1 июля.
Сюжет 4-го сезона Stranger Things / «Очень странные дела» разворачивается через полгода после событий третьего сезона. Кроме детей — Одиннадцать (Милли Бобби Браун), Лукаса (Калеб Маклафлин), Майка (Финн Вулфгард), Уилла (Ноа Шнапп), Дастина (Гейтен Матараццо) и Макс (Сэди Синк) в этом сезоне можно увидеть других главных героев — маму Уилла Джойс Байерс (Вайнона Райдер) и шерифа Джима Хоппера (Дэвид Харбор). Новый трейлер также демонстрирует возвращение Ловца разума.
Производство 4-го сезона заняло больше времени, чем предыдущих сезонов, из-за многочисленных задержек, связанных с COVID, и самых продолжительных серий, которые вошли во вторую часть сезона. После почти трехлетнего перерыва 4-й сезон получил широкое признание критиков за возвращение к фокусу ужасов 1-го сезона и более глубокому построению мира. Хотя первая часть всё же подверглась некоторой критике за слишком напыщенную историю, она ставила многих поклонников в ожидании премьеры второй части 1 июля этого года.
Источник: screenrant
- Netflix выпускает «Очень странные дела» с 2016 года и это один из самых популярных проектов в стриминговом сервисе. Сериал, вдохновленный произведениями Стивена Кинга, ценят за атмосферность, актерскую игру и отсылку к жанровым фильмам 1980-х годов.
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- Третий сезон «Очень странных дел» вышел 4 июля 2019 года, установив абсолютный рекорд онлайн-кинотеатра (на то время) — за четыре дня посмотрели более 40 млн подписчиков Netflix.
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- Это впервые Stranger Things разделили на части — все предыдущие сезоны сериала братьев Даффер выходили полностью сразу, но Netflix сейчас все чаще разделяет популярные шоу на части. Ранее создатели шоу объяснили это тем, что четвертый сезон вышел вдвое длиннее третьего — сценарий занял более 800 страниц, а съемка длилась почти два года. Пандемия здесь тоже сыграла свою роль — из-за COVID-19 фильм в начале 2020 года был приостановлен через две недели после старта, а работа над сериалом возобновилась только в сентябре 2020 года.