Трейлер заключительного сезона сериала Carnival Row – активная борьба фейри, жестокие репрессии людей, новые загадочные существа, релиз 17 февраля

Вчера вечером Amazon Prime Video представил трейлер второго и завершающего сезона фэнтезийно-социального сериала Carnival Row. В центре сюжета – нарастающее противостояние совместно проживающих в городе Бурге людей и фейри, необычных существ. В главных ролях – Орландо Блум (инспектор полиции Райкрофт Филострат) и Кара Делевинь (фея Виньет Стоунмосс).

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Трейлер демонстрирует конфликт фейри и людей, перешедший, судя по видеоряду, в радикальную фазу: с ночными вылазками, перестрелками и убийствами. Активизация борьбы фейри против дискриминации вызвала жестокую ответную реакцию – мы видим показательную казнь группы фавнов, как понятно из словесного сопровождения, возможно, ни в чем не замешанных. Головы фавнов с назидательной целью торжественно вносят в квартал фейри.

В кадре появятся не только представители известных по первому сезону рас фейри (феи, фавны, кобольды, оборотни), но и прежде невиданные существа. Мельком мы видим довольно большое перепончатокрылое создание и странного человекоподобного здоровяка. Звуковой ряд намекает на то, что к их появлению, возможно, причастны люди.

Курс КЛІЄНТСЬКИЙ СЕРВІС Залучити нових та утримати наявних клієнтів за допомогою вау-сервіса – це можливо! Переходьте та дізнайтеся більше. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Премьера сериала «Карнивал Роу» состоялась на Prime Video в конце августа 2019 года, более чем за месяц до того уже было официально утверждено его продолжение. Сериал основан на истории Трэвиса Бичема «Убийство на Карнивал Роу». Первый сезон состоял из восьми эпизодов, во втором серий будет десять.

Кроме Блума и Делевинь, во втором сезоне участвуют Арти Фрушан, Кэролайн Форд, Карла Кроум, Эндрю Гауэр, Тэмзин Мерчант, Дэвид Гяси и другие. Сериал сменил шоураннера – Эрик Олсон заменит Марка Гуггенхайма. Олсон известен своей работой над третьим сезоном сериала «Сорвиголова» на Netflix и в качестве исполнительного продюсера в сериале Prime Video «Человек в высоком замке».

Второй сезон Carnival Row выйдет 17 февраля на Amazon Prime Video во всех регионах.