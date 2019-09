Рецензия на сериал Carnival Row / «Карнивал Роу»

На первый взгляд Carnival Row, новый фэнтезийный сериал Amazon Prime Video – это незаконное дитя Taboo и Bright, на самом же деле – это почти идеальная экранизация одной из лучших ролевых игр всех времен и народов, Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura.

Carnival Row / «Карнивал Роу» Жанр фэнтези

Создатели Рене Эчеваррия, Трэвис Бичем

В ролях Орландо Блум (Райкрофт Филострейт), Кара Делевинь (Виньетт Стоунмосс), Дэвид Гяси (Агрос), Карла Кром (Турмалин), Индира Варма (Пьети Брикспир), Тамзин Мерчант (Имоджен Спурнроуз), Джаред Харрис (Абсалом Брикспир), Саймон Макберни (Руньян Миллуорти) и др.

Канал Amazon Prime Video

Год выпуска 2019

Серий 8

Сайты IMDb

Судите сами. В городе Бурге, где происходят основные события Carnival Row, люди с трудом уживаются с толпами беженцев, ищущих спасения от войны. Феи, фавны, кентавры и кобольды вынуждены покинуть родные места и искать в Бурге защиту от жестоких властей Пакта, захватившего королевства магических существ. Нелюди отбирают рабочие места, приносят собственные, непонятные жителям Бурге обычаи и верования, и вообще мозолят людям глаза своими крыльями, рогами и копытами. Город медленно закипает, а тут еще одна из парламентских партий требует поражения нелюдей в правах, а вторая, наоборот, хочет уравнять их с людьми. На этом фоне в городе начинается череда жестоких убийств, разбираться с которыми должен инспектор Райкрофт Филострейт, человек с загадочным прошлым и необычным отношением к нелюдям.

Да, при желании Carnival Row легко назвать левацкой пропагандой, паразитирующей на актуальной сегодня теме беженцев. Но если взять во внимание антураж, а перед нами явно эпоха промышленной революции в викторианской Англии, а сам Бурге похож на steampunk-версию Лондона (на самом деле это загримированная Прага), то это скорее отсылки к аболиционизму, борьбе против рабства в XIX веке.

Кстати, аналогия с Taboo, промелькнувшая в самом начале, совсем не случайна. Главным героям Carnival Row частенько приходится общаться с самыми темными личностями на самом дне города и… сталкиваться с настоящей чертовщиной.

Что впечатляет в Carnival Row, так это очень неплохая проработка мира. Те же феи здесь не субтильные создания в легких платьицах, способные разве что зачаровать случайного путника, а суровые горцы, носящие толстую меховую одежду, строящие величественные крепости на перевалах и умеющие выживать в снегах. Не все фавны здесь тупые создания, способные лишь на самый примитивный труд, среди них есть и удачные бизнесмены, умеющие элегантно одеваться и вести салонные беседы. И т.п. В сериале полно бытовых мелочей, которыми можно было бы не заморачиваться, но их наличие позволяет Carnival Row выглядеть реалистично, как бы странно это ни звучало в отношении фэнтези.

Несомненно, за подобную реалистичность стоит поблагодарить специалистов по компьютерной графике, превративших Прагу в стимпанк-версию викторианского Лондона, и художников по костюмам, продумавших такие детали как платья с прорезями для крыльев у фей, корсажи для крыльев, гравировки на копытах у фавнов и пр. И, конечно же, декораторов, отлично поработавших над интерьерами в стиле XIX столетия с некоторым легким налетом иного мира. Например, вместо Иисуса здесь Мученик, которого не распяли, а повесили, соответственно, во многих помещениях в красном углу повешена ритуальная фигура, а монахи носят на шее не крест, а веревку висельника.

Актерский состав Carnival Row впечатляет, Amazon явно не скупилась на гонорары. Кроме исполнителей главных ролей Орландо Блума (The Lord of the Rings, Pirates of the Caribbean) и Кары Делевинь (Valerian and the City of a Thousand Planets), стоит отметить участие таких сильных исполнителей как Джаред Харрис (Chernobyl, The Terror), театрального актера Саймона Макберни (The Loudest Voice, Tinker Tailor Soldier Spy) и Индиры Варма (Game of Thrones, Patrick Melrose и игры BioWare).

Что до детективного сюжета, лежащего в основе истории, то он не так уж и плох. Да, некоторые важные нюансы можно угадать уже во второй серии, а вычислить человека, стоящего за жестокими убийствами, чуть позже, в шестом эпизоде, но вот того, кто запустил череду событий, приведших к подобной развязке, угадать практически невозможно.

Кроме непростых отношений между главными героями, которых объединяет и разъединяет общее прошлое, есть здесь и несколько других любовных историй, тоже по-своему красивых. И кстати, полных достаточно прямых отсылок к нравам английской аристократии XIX века.

При желании к Carnival Row можно легко придраться, обвинив в эксплуатации современной тематики и продвижении современных взглядов: так, например, все женщины в сериале сами распоряжаются своей судьбой, а порой и откровенно помыкают мужчинами, но, честно говоря, совсем не хочется. Уж очень целостным, продуманным и интересным выглядит мир Carnival Row и… очень похожим на Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura. Не знаю как для вас, а для меня это важно, ведь маловероятно, что мы когда-нибудь увидим полноценную экранизацию этой гениальной игры.

Еще до старта первого сезона Amazon продлила Carnival Row на второй. Учитывая, в каком положении мы оставляем Бурге в последней серии, у сценаристов есть масса вариантов развития событий.