Кастинг фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" раскрывает эльфийку Аню Тейлор-Джой и нового актера Арагорна

Будущий фильм о Голлуме во франшизе «Властелин колец» вернет часть оригинального актерского состава и вместе с тем представит несколько новичков. Последние утечки раскрывают кастинг Ани Тейлор-Джой и актера, который может сыграть Арагорна вместо Вигго Мортенсена.





Согласно инсайдеру киноотрасли Дэниелю Рихтману, кастинг нового Арагорна длился в течение нескольких месяцев и рассматривал на роль 30-летнего актера. В итоге фаворитом стал британец Лео Вудалл, с которым студия сейчас ведет активные переговоры. Актер дебютировал в сериале «Черри» братьев Руссо и получил более широкую известность после появления во втором сезоне «Белого лотоса».

Сценаристка Филиппа Бойенс ранее признала, что Мортенсена долго уговаривали подписать контракт, но сам актер публично заявлял, что вернется только если его появление будет оправдано и в конце концов отказался от предложения.

«Я разговаривала с Вигго, Энди Серкис и Питер Джексон разговаривали с ним. Мы все разговаривали друг с другом, и честно говоря, я не могу представить, чтобы кто-то другой играл Арагорна, но это будет целиком и полностью зависеть от Вигго», — говорила Бойенс

Возможно, Мортенсену не понравилась идея омоложения с помощью визуальных эффектов. Хотя другим актерам, в составе Энди Серкиса, Элайджи Вуда и Иена МакКеллана, это не помешало. Ожидается, что Шон Бин и Орландо Блум так же вернутся во франшизу, хотя публичного объявления пока не было.





Другие новости привлекают Аню Тейлор-Джой на одну из главных ролей. Информации о ее персонаже нет, но легко предположить, что актриса сыграет одну из эльфиек. Аня имеет большой творческую коллекцию за плечами в свои 29 лет, но популярность получила после появления в сериале «Гамбит королевы».

Действие фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» происходит в эру «Братства Кольца», незадолго до того, как Фродо покидает Шир и отправляется в Ривенделл. Фильм начинается с того, что Гэндальф отправляет Арагорна на поиски Голума, который может предоставить важную информацию о Сауроне.

Ожидается, что производство фильма начнется в мае, а релиз запланирован на 2027 год. При хорошем восприятии, «Охота на Голлума» может стать началом новой трилогии.

