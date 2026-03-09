banner
Новости Кино 09.03.2026 comment views icon

Кастинг фильма "Властелин колец: Охота на Голлума" раскрывает эльфийку Аню Тейлор-Джой и нового актера Арагорна

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Кастинг фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума" розкриває ельфійку Аню Тейлор-Джой та нового актора Араґорна

Будущий фильм о Голлуме во франшизе «Властелин колец» вернет часть оригинального актерского состава и вместе с тем представит несколько новичков. Последние утечки раскрывают кастинг Ани Тейлор-Джой и актера, который может сыграть Арагорна вместо Вигго Мортенсена.


Согласно инсайдеру киноотрасли Дэниелю Рихтману, кастинг нового Арагорна длился в течение нескольких месяцев и рассматривал на роль 30-летнего актера. В итоге фаворитом стал британец Лео Вудалл, с которым студия сейчас ведет активные переговоры. Актер дебютировал в сериале «Черри» братьев Руссо и получил более широкую известность после появления во втором сезоне «Белого лотоса».

Кастинг фільму "Володар перснів: Полювання на Ґолума" розкриває ельфійку Аню Тейлор-Джой та нового актора Араґорна
Лео Вудалл и Вигго Мортенсен в роли Арагорна. Фото: New Line Cinema и соцсети

Сценаристка Филиппа Бойенс ранее признала, что Мортенсена долго уговаривали подписать контракт, но сам актер публично заявлял, что вернется только если его появление будет оправдано и в конце концов отказался от предложения.

«Я разговаривала с Вигго, Энди Серкис и Питер Джексон разговаривали с ним. Мы все разговаривали друг с другом, и честно говоря, я не могу представить, чтобы кто-то другой играл Арагорна, но это будет целиком и полностью зависеть от Вигго», — говорила Бойенс

Возможно, Мортенсену не понравилась идея омоложения с помощью визуальных эффектов. Хотя другим актерам, в составе Энди Серкиса, Элайджи Вуда и Иена МакКеллана, это не помешало. Ожидается, что Шон Бин и Орландо Блум так же вернутся во франшизу, хотя публичного объявления пока не было.


Офіційно: дві великі зірки "Володаря перснів" повернуться в фільмі "Полювання на Ґолума"
Кадр из трилогии «Властелин колец». Фото: New Line Cinema

Другие новости привлекают Аню Тейлор-Джой на одну из главных ролей. Информации о ее персонаже нет, но легко предположить, что актриса сыграет одну из эльфиек. Аня имеет большой творческую коллекцию за плечами в свои 29 лет, но популярность получила после появления в сериале «Гамбит королевы».

Действие фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» происходит в эру «Братства Кольца», незадолго до того, как Фродо покидает Шир и отправляется в Ривенделл. Фильм начинается с того, что Гэндальф отправляет Арагорна на поиски Голума, который может предоставить важную информацию о Сауроне.

Ожидается, что производство фильма начнется в мае, а релиз запланирован на 2027 год. При хорошем восприятии, «Охота на Голлума» может стать началом новой трилогии.

Новый «Властелин колец» покажет юность Смеагола-аутсайдера и вернет Бильбо Беггинса

Спецпроекты
Як Bitget відзначає Міжнародний жіночий день і закликає жінок формувати майбутнє Web3
Естетика Leica та провідні технології: в Алло стартували продажі флагманської серії Xiaomi 17

Источник: Word of Reel 1, 2

Популярные новости

arrow left
arrow right
На Netflix вышел фильм "Очень странные дела: Последнее приключение" — с украинской озвучкой
Первый кинопровал года: "Сайлент Хилл. Возвращение" оценили в 6% на Rotten Tomatoes
Режиссер "Охоты на Бена Сола" 2,5 года бесплатно работал над отмененным фильмом
Кассовые сборы: "Аватар 3" упал на 52%, а "Служанка" в пять раз перебила бюджет
"Я тебе не доверяю": в трейлере фильма "Срыв" копы Бен Аффлек и Мэтт Дэймон дерутся из-за $20 млн
Новый тизер "Мстителей" показывает уничтоженную Школу мутантов, ярость Циклопа и давних соперников
"Крик 7" побил 20-летний рекорд франшизы с кассой в почти $100 млн на старте
Официально: Кэтлин Кеннеди уходит из Lucasfilm после 14 лет работы со "Звездными войнами"
Антирекорд франшизы: фильм "Сайлент Хилл. Возвращение" собрал всего $3 млн в США
Warner Bros. "купила" более 2000 блогеров, чтобы хвалили "Грозовой перевал", — инсайдер
Первые отзывы на фильм "Проект Аве Мария" с Райаном Гослингом: "Анти-Интерстеллар без клише"
PC Gamer посчитал, как вырос уровень персонажей "Фолаут" после 2 сезона: Люси "прибавила" на убийствах, Гуль — в нуле
Новый "Властелин колец" покажет юность Смеагола-аутсайдера и вернет Бильбо Беггинса
ИИ в кино станет больше: Netflix покупает кинокомпанию Бена Аффлека InterPositive
Трейлер "Дьявол носит Прада 2" побил "рекорд столетия" с 222 млн просмотров за сутки
Первый взгляд: Генри Кавилл снова с мечом в ремейке "Горца"
Питер Джексон хотел снять "Властелин колец 3.5" с сюжетом, который раскроют в "Охоте на Голлума"
Как бюджет "Служанки": "Грешники" и "Битва за битвой" потратили на оскаровскую кампанию $30 млн
Легенда была ложью: хоррор "Смерть Робин Гуда" получил первый трейлер с Хью Джекманом в депрессии
Warner Bros. начала работу над фильмом "Игра престолов"
"Мы нужны Пандоре": суперфаны "Аватар 3" повторно покупают билеты, чтобы увеличить кассовые сборы
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить