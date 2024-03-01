«Трон: Арес» — первый кадр триквела культовой научно-фантастической серии Disney

Производство фильма стартовало в Ванкувере в январе, а премьера запланирована на 2025 год.

В четверг Disney обнародовала первый кадр из фильма «Трон: Арес» — будущего третьего фильма из франшизы «Трон», которая включает оригинальную ленту 1982 года и сиквел «Трон: Наследие» 2010 года.

Фильм с Джаредом Лето в главной роли расскажет о чрезвычайно сложной программе Арес, которую отправят из цифрового мира в реальный с опасной миссией, знаменующей первую встречу человечества с существами ИИ.

Режиссером выступил Йоахим Ренкинг, который снял для Disney фильмы «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» и «Малефисента: Владычица тьмы» после прорыва с «Кон-Тики» в 2012 году. Помимо Лето в актерский состав вошли Грета Ли («Утреннее шоу»), Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»), Хасан Минхадж, Джоди Тернер-Смит, Артуро Кастро, Кэмерон Монаган и Джиллиан Андерсон.

Джесси Вигутоу и Джек Торн написали сценарий, а Шон Бейли, Джеффри Силвер, Джастин Спрингер, Лето, Эмма Ладбрук и Стивен Лисбергер выступили продюсерами вместе с исполнительным продюсером Расселом Алленом. Выход фильма запланирован на 2025 год.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!