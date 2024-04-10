Три из четырех iPhone 16 получат большие батареи (iPhone 16 Plus ─ меньшую), а Apple Watch приписывают более экономичный дисплей

В сети появилась информация о емкости аккумуляторов смартфонов будущей линейки Apple iPhone 16. Если верить утечкам, большинство новых моделей получат батареи увеличенной емкости по сравнению с предшественниками. Исключение составляет лишь iPhone 16 Plus, который будет иметь меньший аккумулятор, чем его предшественник.

Почему так произошло, непонятно, поскольку, кроме разницы в размерах, ожидается, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут иметь идентичный набор функций. Можно предположить, что уменьшение емкости останется незаметным благодаря повышению эффективности в других сферах. С другой стороны, уменьшая емкость батареи, Apple, возможно, пытается увеличить дифференциацию между iPhone 16 Plus и iPhone 16 Pro Max, чтобы подтолкнуть клиентов к покупке более дорогих версий.

Согласно другим слухам, нынешний iPhone 16 Pro Max может похвастаться увеличенным временем автономной работы — более 30 часов (по сравнению с 29 часами для iPhone 15 Pro Max). Дополнительно ожидается, что и iPhone 16 Pro, и iPhone 16 Pro Max будут иметь немного большие дисплеи.

Также появились некоторые сведения о Apple Watch следующего поколения. Отмечается, что Apple планирует использовать новую технологию OLED-панели с низким энергопотреблением, чтобы уменьшить использование энергии функцией always-on display. Речь идет о технологии LPTO TFT (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) — это метод нанесения оксида на проводящий транзистор TFT и переключающие транзисторы за каждым пикселем. Переключающие транзисторы контролируют напряжение, подаваемое на жидкокристаллические ячейки, позволяя точно контролировать количество света, проходящего через каждый пиксель.

Существующие OLED-дисплеи в Apple Watch используют LPTO TFT только в нескольких переключающих транзисторах и полагаются на технологию LTPS (low-temperature polycrystalline silicon) для большинства транзисторов, а также проводящего TFT. Переход на LTPO OLED приведет к меньшему току утечки и более стабильной работе при низких частотах обновления, что приведет к общей экономии электроэнергии. Однако недостатком является то, что эта технология усложняет изготовление подложек TFT.

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Эта информация также привела к предположению, что в будущем Apple намерена перенести технологию LPTO OLED на другие продукты, такие как iPhone.

Источник: macrumors 1, 2