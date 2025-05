Трилогия S.T.A.L.K.E.R. получила возрастной рейтинг для PS5 и Xbox Series — некстген-обновление на подходе

Трилогия S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone получила возрастной рейтинг для PS5 и Xbox Series X/S, что намекает на скорый релиз обновленной версии классических игр.

Коллекция, включающая «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти», уже была доступна на PS4 и Xbox One. Но теперь готовится и для текущего поколения приставок. Вся трилогия получила 18+ из-за насилия, тревожных элементов и изображения употребления алкоголя / табака.

Еще в апреле GSC Game World подтвердила, что работает над Next-Gen обновлением трилогии — об этом говорилось в их дорожной карте на второй квартал 2025 года. Разработчики обещали улучшение графики, более высокую производительность и новые технические фичи, рассчитанные на мощности современных платформ. Пока что нет точной даты релиза, но появление возрастного рейтинга можно считать признаком того, что релиз не за горами.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — это сборник из трех культовых игр от украинской студии GSC Game World. Все они в свое время стали легендами на ПК, и теперь имеют шанс вернуться в жизнь поклонников серии, но с техническими апгрейдами на PS5 и Xbox Series.

PS5 + Xbox Series versions of the S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy games were just rated in Taiwan. The PS4 and Xbox One versions have been rated since March 2024.

GSC previously said an upgrade was planned with graphical + performance improvements, + other features. pic.twitter.com/BHyxX0YmJl

— Gematsu (@gematsu) May 6, 2025