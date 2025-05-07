Новости Игры 07.05.2025 в 15:17 comment views icon

Трилогия S.T.A.L.K.E.R. получила возрастной рейтинг для PS5 и Xbox Series — некстген-обновление на подходе

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Трилогия S.T.A.L.K.E.R. получила возрастной рейтинг для PS5 и Xbox Series — некстген-обновление на подходе

Трилогия S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone получила возрастной рейтинг для PS5 и Xbox Series X/S, что намекает на скорый релиз обновленной версии классических игр.

Коллекция, включающая «Тень Чернобыля», «Чистое небо» и «Зов Припяти», уже была доступна на PS4 и Xbox One. Но теперь готовится и для текущего поколения приставок. Вся трилогия получила 18+ из-за насилия, тревожных элементов и изображения употребления алкоголя / табака.

Еще в апреле GSC Game World подтвердила, что работает над Next-Gen обновлением трилогии — об этом говорилось в их дорожной карте на второй квартал 2025 года. Разработчики обещали улучшение графики, более высокую производительность и новые технические фичи, рассчитанные на мощности современных платформ. Пока что нет точной даты релиза, но появление возрастного рейтинга можно считать признаком того, что релиз не за горами.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — это сборник из трех культовых игр от украинской студии GSC Game World. Все они в свое время стали легендами на ПК, и теперь имеют шанс вернуться в жизнь поклонников серии, но с техническими апгрейдами на PS5 и Xbox Series.

Отдельно стоит упомянуть, что GSC Game World уже поделилась деталями относительно второго квартала для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В приоритетах — закрытое бета-тестирование инструментов для модов (Mod SDK), интеграция со Steam Workshop, улучшение искусственного интеллекта и A-Life, новые мутанты, оружие и технические фичи. Например, таковыми можно назвать отказ от компиляции шейдеров для ускоренного запуска игры. GSC обещает регулярные обновления в течение года, а недавно на S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили очередной патч сюжетных багов.

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Источник: Gematsu

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