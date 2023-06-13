Цена акций Apple побила рекорд через неделю после анонса гарнитуры Vision Pro – первой новой категории устройств с 2014 года

В понедельник акции Apple выросли в цене более чем на 1,5% и закрылись на уровне $183,79 за акцию, что является рекордно высокой ценой акций компании. Более того, на протяжении дня цена в один момент достигала пикового значения $183,93.

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Этот впечатляющий результат наблюдается через неделю после первого за долгое время анонса нового продукта Apple. В прошлый понедельник компания провела конференцию разработчиков WWDC и представила гарнитуру Vision Pro. Это первая новая категория устройств компании с 2014 года.

Эксперты полагают, что устройство стоимостью $3499 может добиться успеха там, где другие гарнитуры виртуальной и смешанной реальности не смогли этого сделать. Эта уверенность основывается на дизайне Apple, лояльности к бренду и технологиях.

Apple также анонсировала и другие устройства, включая новый более крупный ноутбук MacBook Air, высокопроизводительные настольные компьютеры для 3D-дизайнеров и программистов. Кроме того, компания представила крупные обновления для своих операционных систем.

Хотя цена акций в понедельник достигла рекордно высокого уровня, с поправкой на дробление, рыночная капитализация Apple в настоящее время не является рекордной. Дело в том, что компания выкупила часть своих акций. По данным FactSet, сейчас Apple стоит около $2,89 трлн.

Источник: cnbc