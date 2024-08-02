Турция без объяснений заблокировала Instagram — СМИ связывают решение с убийством лидера ХАМАСа

Накануне страна критиковала Instagram за массовое удаление сообщений с соболезнованиями по поводу смерти лидера ХАМАСа Исмаила Гании.
Турция заблокировала доступ к соцсети Instagram, согласно сообщению местного информационного регулятора (через Reuters).
Никаких причин или вероятной продолжительности блокировки в заявлении не упоминали, в то же время еще в среду турецкие чиновники активно критиковали соцсеть. В частности, руководитель коммуникаций президента Турции Фахреттин Алтун упоминал о «несправедливом» удалении постов, в которых выражали соболезнования в связи с убийством Исмаила Гании, палестинского политика и одного из лидеров ХАМАС.
«Это цензура в чистом виде», — написал Алтун на X, добавив, что Instagram не ссылался на нарушение политики в своих действиях.
Meta, которая владеет Instagram, еще не предоставила никаких комментариев относительно блокировки или заявлений Алтуна. Решение о запрете соцсети опубликовали 2 августа на сайте Управления информационных технологий и связи Турции.
Турция критикует войну Израиля в Газе и не считает ХАМАС террористической организацией. Ранее местное правительство ограничивало доступ к популярным платформам социальных сетей во время террористических инцидентов и крупных стихийных бедствий, преимущественно из соображений безопасности.
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