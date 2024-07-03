Shaheed — «самое модерируемое» слово в Facebook, но Meta больше не будет запрещать его

Полный запрет не учитывал лингвистическую сложность арабского слова «shaheed», которое имеет несколько значений в переводе.

В Meta давно применяли политику полного запрета на слово «shaheed», которое стало наиболее модерируемым в приложениях компании, в первую очередь в Facebook. Однако, согласно рекомендациям наблюдательного совета, Meta отменит это ограничение — учитывая то, что слово имеет несколько значений, в зависимости от контекста.

«Shaheed» переводится дословно как шахид, или свидетель — у мусульман и православных арабов чаще всего употребляется в смысле «мученик за веру» (в Украине, к сожалению, это слово имеет совсем другой смысл)

Согласно отчету наблюдательного совета, предыдущая политика Meta не учитывала «лингвистическую сложность», что привело к непропорциональному количеству удалений постов со словом — в частности у арабоязычных пользователей, которые «подверглись несправедливой цензуре».

«Наблюдательный совет приветствует сегодняшнее объявление Meta о том, что она выполнит наши рекомендации и внесет изменения в несправедливую политику, которая привела к цензуре миллионов людей на ее платформах», — говорится в заявлении совета. «Изменения будут применять более тонкий подход к модерированию».

К системе модерации контента в Facebook вопросы возникают регулярно — со стороны Украины их стало больше после полномасштабного вторжения, когда соцсеть начала блокировать украинцев за публикации о войне. Между тем побороть нашествие российской пропаганды и ботов в компании, так и не смогли — несмотря на личное обращение Минцифры в июле 2022 года.

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