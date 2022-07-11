Twitter наняла юридическую компанию, чтобы через суд заставить Маска купить соцсеть за $44 млрд

Взаимоотношения между Twitter и Илоном Маском перестали быть дружескими, и, судя по всему, теперь стороны готовятся к юридическому противостоянию в суде.

Напомним, в апреле 2022 года стало известно, что Илон Маск намерен купить Twitter $44 млрд. Позже он попытался снизить сумму сделки, мотивируя это решение заниженным показателем количества спам-аккаунтов на платформе. Договориться стороны так и не смогли. В июне Маск пригрозил отказаться от покупки Twitter из-за «нарушения» соглашения, а в минувшую пятницу он заявил о расторжении сделки по покупке соцсети.

В ответ на это председатель Twitter Брет Тейлор написал в Twitter, что компания подаст в суд, чтобы закрыть сделку в соответствии с договоренностью. И, чтобы продемонстрировать серьёзность своих намерений, Twitter наняла юридическую компанию Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и её партнёра-основателя Мартина Липтона. Последнему приписывают изобретение плана защиты прав акционеров от враждебного поглощения, известного под названием «poison pill» (ядовитая пилюля). Это был метод защиты, который изначально в Twitter хотели использовать, чтобы не допустить покупки компании Маском. Таким образом, сначала руководство Twitter хотело избежать выкупа компании, а теперь стремится к нему. Маск прокомментировал ситуацию с покупкой компании и раскрытием информации о количестве ботов в соцсети в очередной публикации в Twitter.

Twitter наняла двух ключевых юристов для своей команды. Один из них — Уильям Сэвитт — ранее представлял такие компании, как Anthem и Sotheby’s, в суде штата Делавэр против инвесторов-активистов. Другой — Лео Страйн — бывший канцлер Канцлерского суда Делавэра с 20-летним опытом работы судьей в судах штата. Прежде чем присоединиться к юридической компании в 2020 году, он был главным судьёй Верховного суда штата.

В свою очередь, Маск нанял компанию Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая занималась защитой Samsung от патентного иска Apple. Тогда компания из Купертино утверждала, что устройства Galaxy были просто подражанием iPhone. Также ранее эта компания уже защищала интересы Маска в различных делах.

Источник: The Verge