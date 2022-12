Twitter также начал банить журналистов, пишущих об Илоне Маске и ElonJet

Сервис микроблогов Twitter приостановил действие аккаунтов нескольких известных журналистов, пишущих об Илоне Маске, в том числе Райана Мака из The New York Times, Дони О’Салливана из CNN, Дрю Харвелла из Washington Post, Миши Ли из The Intercept, Мэтта Биндера из Mashable, Аарона Рупара и Тони Вебстера.

Журналисты, попавшие под ограничения, недавно написали в Twitter о попытках Маска расправиться с разглашением информации о местонахождении его частного самолёта. Судя по всему, их учётные записи не могут публиковать сообщения, но по-прежнему могут присоединиться к аудиочату Twitter Spaces. Здесь собрались аккаунты Харвелла, Биндера, ElonJet, и Маск попытался объяснить им причины блокировки:

«Ты докс распространитель персональной или конфиденциальной информации о человеке без его согласия, тебя ограничивают. Конец истории, вот и все».

Во время беседы Маск обвинил журналистов в обходе бана. После блокировки учётной записи ElonJet в Twitter её автор создал дублирующие аккаунты в Facebook и Mastodon. По словам Маска, публикуя ссылки на эти аккаунты, журналисты пытались обойти ограничения платформы.

Маску припомнили ситуацию с распространением данных с ноутбука Хантера Байдена, которые также содержали персональную информацию. Недавно в Twitter при поддержке Маска опубликовали подробности рассмотрения этого вопроса. И тот же Маск писал, что приостановка действия аккаунта The New York Post из-за этой истории «была явно невероятно неуместной».

Глава отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин указала на недавнее обновление правил, которые теперь запрещают распространение информации о местоположении в реальном времени.

«Мы не делаем исключений из этой политики для журналистов или любых других учетных записей», — добавила она.

Дополнительно Маск провёл опрос, в котором спрашивал, когда ему следует снять ограничения с журналистов, написавших в Twitter об ElonJet. В первом варианте опроса больше всего голосов набрал вариант ответа «Сейчас», но Маск перезапустил опрос, уменьшив количество возможных ответов. Ранее Маск разблокировал учётную запись Дональда Трампа и другие заблокированные скандальные аккаунты, также устроив перед этим опрос.

По словам журналистов, они не получали уведомлений о причинах блокировки.

«Я не получал никаких сообщений от Twitter, кроме уведомления в верхней части моей ленты о том, что я навсегда забанен и нахожусь в режиме только для чтения», — написал один из заблокированных журналистов Рупар.

В Substack он сказал, что вчера опубликовал твит, «отметив, что учетная запись ElonJet, которая была заблокирована в Twitter, всё ещё активна в Facebook, указав ссылку на страницу Facebook».

В заявлении представителя The New York Times Чарли Штадтлендера также говорится, что «ни The Times, ни Райан не получили никаких объяснений того, почему это произошло».

CNN опубликовала заявление, в котором назвала блокировку О’Салливана «вызывающей озабоченность, но не удивительной», и заявила, что «переоценит» свои отношения с Twitter на основе объяснения бана.

Напомним, ранее Маск пообещал сделать Твиттер центром «свободы слова» и назвал учётную запись @ElonJet в качестве примера того, что он разрешит использовать на платформе, даже если это может причинить ему вред.

Источник: The Verge