Twitter закроет Fleets — собственный формат исчезающих «Историй» — 3 августа

Спустя восемь месяцев после широкого запуска собственного формата «Историй» под названием Fleets соцсеть Twitter решила отказаться от исчезающих через 24 часа после публикации полноэкранных сообщений, отображаемых в верхней части ленты твитов. 3 августа «флиты» канут в Лету, а на их месте будут отображаться активные голосовые чаты Spaces.

В то же время редактор классических твитов обновят — он получит дополнительные функции редактирования изображений из формата Fleets, включая форматирование текста и возможность добавлять наклейки в формате GIF поверх фотографий.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff

we're sorry or you're welcome

— Twitter (@Twitter) July 14, 2021