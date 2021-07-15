Twitter закроет Fleets — собственный формат исчезающих «Историй» — 3 августа

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Спустя восемь месяцев после широкого запуска собственного формата «Историй» под названием Fleets соцсеть Twitter решила отказаться от исчезающих через 24 часа после публикации полноэкранных сообщений, отображаемых в верхней части ленты твитов. 3 августа «флиты» канут в Лету, а на их месте будут отображаться активные голосовые чаты Spaces.

В то же время редактор классических твитов обновят — он получит дополнительные функции редактирования изображений из формата Fleets, включая форматирование текста и возможность добавлять наклейки в формате GIF поверх фотографий.

we're removing Fleets on August 3, working on some new stuff we're sorry or you're welcome — Twitter (@Twitter) July 14, 2021

В Twitter признали неудачу Fleets — компания попыталась использовать формат «Историй», изобретенный Snapchat и впоследствии популяризированный Instagram, чтобы снизить социальное давление и побудить пользователей больше твитить. Но в итоге «флиты» не дали желаемого эффекта, а использовались в основном активным авторами для продвижения собственных твитов.

«Вопреки нашим ожиданиям, с момента глобального запуска функции не наблюдалось увеличения числа новых пользователей, присоединяющихся к дискуссиям через «флиты» Илья Браун вице-президент Twitter по продукту

Как отмечает The Verge, Twitter в течение многих лет безуспешно пытается заставить новых малоактивных пользователей общаться, а не только читать и ретвитить чужие сообщения. Отказавшись от Fleets, компания, по сути, признала, что пока так не придумала, как заставить людей больше общаться. Впрочем, сдаваться в Twitter явно не намерены и уже разрабатывают новые способы вовлечения новых пользователей в дискуссию.

Илон Маск не смог пройти мимо столь значимого изменения любимой соцсети и в ответ на сообщение основателя Twitter Джека Дорси, приветствующего отказ от Fleets, предложил добавить новый смеющийся смайлик в личных сообщениях.