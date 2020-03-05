Бразильские пользователи Twitter в рамках теста получили доступ к Fleets — аналогу «историй»

Соцсеть Twitter начала тестировать в Бразилии собственную версию формата «историй» под названием Fleets, сообщает TechCrunch со ссылкой на компанию. Контент, загруженный в соцсеть в виде Fleets, исчезает через 24 часа без возможности сохранения.

«Истории» можно посмотреть на странице аккаунта, они доступны всем пользователям Twitter, если профиль публичный. Также круглые иконки профилей с Fleets появляются в верхней части ленты Twitter — в данном меню выводятся «истории» тех, на кого подписан пользователь, а кроме того, отсюда можно запостить собственную «историю». В плане количества публикаций Fleets никак не лимитируются.

Контент в новом формате нельзя лайкнуть, ретвитнуть или публично ответить на него, также его нельзя встроить во внешний сайт. Вдобавок он не выводится в результатах поиска или в Moments. Взаимодействие с Fleets ограничено возможностью отреагировать смайликом или написать личное сообщение (если пользователь разрешил отправлять ему личные сообщения). Таким образом, Twitter не хочет, чтобы Fleets каким-либо образом циркулировали по соцсети.

Помимо этого, в новом формате меньше инструментов для редактирования, чем у конкурирующих соцсетей, пишет TechCrunch. В компании объяснили это тем, что соцсеть больше ориентирована на текстовый формат. Вместе с тем, в «историю» можно добавить фотографию, видеозапись или GIF-файл. Длительность видеозаписей не должна превышать две минуты 20 секунд или 512 МБ. Отдельные контент-мейкеры получили возможность публиковать видео продолжительностью до 10 минут.