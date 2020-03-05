Бразильские пользователи Twitter в рамках теста получили доступ к Fleets — аналогу «историй»
Соцсеть Twitter начала тестировать в Бразилии собственную версию формата «историй» под названием Fleets, сообщает TechCrunch со ссылкой на компанию. Контент, загруженный в соцсеть в виде Fleets, исчезает через 24 часа без возможности сохранения.
Alô alô, testando…
Estamos experimentando uma nova forma de você "pensar alto" no Twitter, sem curtidas, Retweets ou comentários públicos. O nome disso é Fleets. Quer saber do melhor? Eles desaparecem depois de 24 horas. pic.twitter.com/TZEG76zjsA
— Twitter Brasil (@TwitterBrasil) March 4, 2020
«Истории» можно посмотреть на странице аккаунта, они доступны всем пользователям Twitter, если профиль публичный. Также круглые иконки профилей с Fleets появляются в верхней части ленты Twitter — в данном меню выводятся «истории» тех, на кого подписан пользователь, а кроме того, отсюда можно запостить собственную «историю». В плане количества публикаций Fleets никак не лимитируются.
Контент в новом формате нельзя лайкнуть, ретвитнуть или публично ответить на него, также его нельзя встроить во внешний сайт. Вдобавок он не выводится в результатах поиска или в Moments. Взаимодействие с Fleets ограничено возможностью отреагировать смайликом или написать личное сообщение (если пользователь разрешил отправлять ему личные сообщения). Таким образом, Twitter не хочет, чтобы Fleets каким-либо образом циркулировали по соцсети.
Помимо этого, в новом формате меньше инструментов для редактирования, чем у конкурирующих соцсетей, пишет TechCrunch. В компании объяснили это тем, что соцсеть больше ориентирована на текстовый формат.
Вместе с тем, в «историю» можно добавить фотографию, видеозапись или GIF-файл. Длительность видеозаписей не должна превышать две минуты 20 секунд или 512 МБ. Отдельные контент-мейкеры получили возможность публиковать видео продолжительностью до 10 минут.
Основное отличие Fleets заключается в способе «перелистывания»: чтобы посмотреть следующую «историю» пользователя, нужно смахнуть вниз, а чтобы перейти к Fleets другого человека, нужно смахнуть влево. Впрочем, данная функция может претерпеть изменения после тестирования, отмечают в Twitter.
Наконец, что касается порядка выведения пользовательских «историй» в Fleets, то, по словам Twitter, в настоящее время алгоритм определяет порядок выведения контента на основе его свежести, а также в зависимости от того, подписаны ли пользователи друг на друга.
Будут ли Fleets впоследствии доступны по всему миру, в соцсети пока прогнозировать не берутся: по результатам тестирования, которое продлится «несколько месяцев» в Бразилии, компания намерена понять, действительно ли эта функция способна подтолкнуть пользователей постить в соцсети то, что они не хотят публиковать в виде традиционных твитов — и лишь после этого Twitter, возможно, примет решение о развертывании собственного аналога «историй» по всему миру.
Источник: VC
- В настоящее время функция Fleets доступна бразильским пользователям Twitter только в мобильном приложении соцсети (как на Android, так и на iOS).