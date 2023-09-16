Новости Устройства 16.09.2023 в 22:33

Титановые Apple iPhone 15 Pro собирают отпечатки и изменяют цвет – фото и видео

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Титановые Apple iPhone 15 Pro собирают отпечатки и изменяют цвет – фото и видео

На официальных фото и рендерах новые Apple iPhone 15 Pro и Pro Max выглядят привлекательно и изысканно. Но как насчет практического использования? Появились первые свидетельства, что не все так хорошо – титановые рамки маркиє и даже изменяют цвет после прикосновений.

Apple iPhone 15 Pro

Опубликованные фото и видео показывают четкие отпечатки пальцев на боковых гранях iPhone 15 Pro. Пятна заметно темнее, чем остальная поверхность, а у кнопок в недоступных для нажатия местах появляются светлые ореолы.

Из-за оптических свойств поверхности под некоторыми углами может показаться, что отдельные участки имеют несколько иной цвет. Подобный эффект не удивителен и иногда наблюдается на металлических поверхностях. По свидетельствам, изменения наиболее заметны на синей и черной версии.

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Использование титана и алюминия позволило Apple создать самый легкий iPhone Pro в истории с эффектным дизайном. Однако топовые флагманы могли бы быть действительно безупречными.

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max – 3-нм чип A17 Pro с рейтрейсингом, титановый корпус, порт USB-C и кнопка «‎Действие»

Источник: SparrowsNews

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