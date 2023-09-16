Титановые Apple iPhone 15 Pro собирают отпечатки и изменяют цвет – фото и видео

На официальных фото и рендерах новые Apple iPhone 15 Pro и Pro Max выглядят привлекательно и изысканно. Но как насчет практического использования? Появились первые свидетельства, что не все так хорошо – титановые рамки маркиє и даже изменяют цвет после прикосновений.

Опубликованные фото и видео показывают четкие отпечатки пальцев на боковых гранях iPhone 15 Pro. Пятна заметно темнее, чем остальная поверхность, а у кнопок в недоступных для нажатия местах появляются светлые ореолы.

Из-за оптических свойств поверхности под некоторыми углами может показаться, что отдельные участки имеют несколько иной цвет. Подобный эффект не удивителен и иногда наблюдается на металлических поверхностях. По свидетельствам, изменения наиболее заметны на синей и черной версии.

Использование титана и алюминия позволило Apple создать самый легкий iPhone Pro в истории с эффектным дизайном. Однако топовые флагманы могли бы быть действительно безупречными.

Источник: SparrowsNews