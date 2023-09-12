iPhone 15 Pro и 15 Pro Max – 3-нм чип A17 Pro с ретрейсингом, титановый корпус, порт USB-C и кнопка «‎Действие»

Apple только что анонсировала свои новые высококачественные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — оба изготовлены из титана, имеют кнопку «Действие» и обещают стать самыми мощными смартфонами производителя.
В этом году версия Pro получает 6,1-дюймовый экран, а Pro Max – 6,7-дюймовый.
Обе оснащены чипом 3-нм чипом A17 Pro с ретрейсингом, который, по словам Apple, имеет самую высокую производительность среди всех смартфонов и даже может бросить вызов некоторым высококлассным ПК.
В компании также полагают, что эти чипы смогут повысить уровень мобильных игр.
iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, как и базовые версии, ожидаемо получают порт USB-C вместо Lightning. Однако в случае Pro разъем может получить больше функций — это первый телефон со скоростью передачи 10 Гбит/с, что значительно упростит получение фотографий и видео (или любых больших файлов).
Вся эта мощность упакована в новый, более крепкий титановый корпус (самый прочный в отрасли обещает Apple).
Новые устройства доступны в белом, черном, синем и натуральном цветах.
Кнопка «Действие» заменяет на смартфонах переключатель режима звука/тишины, и ее можно настроить для запуска ярлыков, вызова специальных возможностей, запуска камеры, включения фонарика и т.д.
Обе Pro-версии имеют Super Retina XDR дисплей с функцией ProMotion и поддерживают как постоянный дисплей, так и новый режим ожидания в iOS 17.
Что касается камер, то по словам Грега Джосвиака, руководителя отдела маркетинга Apple, 15 Pro и Pro Max получили лучшие от производителя на сегодняшний — эквивалент семи различных объективов. Это 48-мегапиксельная камера, которая делает лучшие фото при слабом освещении, улавливает меньше бликов и использует системы искусственного интеллекта Apple для съемки фотографий HEIF в полном разрешении.
Теперь можно изменить объектив по умолчанию и снимать с разными фокусными расстояниями – 24 мм, 28 мм и 35 мм – основной камерой. Также можно получить 5-кратное оптическое масштабирование – самое большое из того, что когда-либо предлагала Apple, до 120 мм фокусного расстояния. Поклонники новейших камер Samsung не будут удивлены спецификациями, но они являются большим обновлением для пользователей iPhone.
Владельцы «прошек» смогут снимать видео 4K60 ProRes 4K на устройствах или непосредственно на внешний накопитель через порт USB-C (если есть соответствующий кабель). 15 Pro может также снимать «пространственное видео» — типы трехмерного контента, которые мы видели в Vision Pro. Apple в этом плане представляет себе 15 Pro как настоящий профессиональный инструмент для творцов и кинематографистов всего мира.
Что касается фактического использования iPhone, некоторые из самых больших изменений в этом году произойдут в iOS 17: новый режим ожидания может изменить способ использования телефона, когда он выключен, интерактивные виджеты могут поменять дизайн главных экранов, а такие функции, как Live Voicemail и Contact Posters, могут время от времени заставить вас совершать телефонные звонки.
Apple придерживалась примерно той же стратегии, что и при нескольких последних выпусках iPhone: базовые модели получают возможности от прошлогоднего Pro — такие, как Dynamic Island и некоторые технологии камеры, а также чип A16 Bionic; а вот версии Pro в этом случае – подопытные кролики для больших новых идей Apple.
Стоимость iPhone 15 Pro начинается от $999 в вариантах памяти 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а iPhone 15 Pro Max – от $1199 в вариантах памяти 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Ожидается, что предварительные заказы на модели Pro откроются в пятницу, 15 сентября, а отправки стартуют 22 сентября.