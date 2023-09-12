iPhone 15 Pro и 15 Pro Max – 3-нм чип A17 Pro с ретрейсингом, титановый корпус, порт USB-C и кнопка «‎Действие»

Apple только что анонсировала свои новые высококачественные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max — оба изготовлены из титана, имеют кнопку «‎Действие» и обещают стать самыми мощными смартфонами производителя.

В этом году версия Pro получает 6,1-дюймовый экран, а Pro Max – 6,7-дюймовый.

Обе оснащены чипом 3-нм чипом A17 Pro с ретрейсингом, который, по словам Apple, имеет самую высокую производительность среди всех смартфонов и даже может бросить вызов некоторым высококлассным ПК.

В компании также полагают, что эти чипы смогут повысить уровень мобильных игр.

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, как и базовые версии, ожидаемо получают порт USB-C вместо Lightning. Однако в случае Pro разъем может получить больше функций — это первый телефон со скоростью передачи 10 Гбит/с, что значительно упростит получение фотографий и видео (или любых больших файлов).

Вся эта мощность упакована в новый, более крепкий титановый корпус (самый прочный в отрасли обещает Apple).

Новые устройства доступны в белом, черном, синем и натуральном цветах.

Кнопка «Действие» заменяет на смартфонах переключатель режима звука/тишины, и ее можно настроить для запуска ярлыков, вызова специальных возможностей, запуска камеры, включения фонарика и т.д.

Обе Pro-версии имеют Super Retina XDR дисплей с функцией ProMotion и поддерживают как постоянный дисплей, так и новый режим ожидания в iOS 17.

Что касается камер, то по словам Грега Джосвиака, руководителя отдела маркетинга Apple, 15 Pro и Pro Max получили лучшие от производителя на сегодняшний — эквивалент семи различных объективов. Это 48-мегапиксельная камера, которая делает лучшие фото при слабом освещении, улавливает меньше бликов и использует системы искусственного интеллекта Apple для съемки фотографий HEIF в полном разрешении.

Теперь можно изменить объектив по умолчанию и снимать с разными фокусными расстояниями – 24 мм, 28 мм и 35 мм – основной камерой. Также можно получить 5-кратное оптическое масштабирование – самое большое из того, что когда-либо предлагала Apple, до 120 мм фокусного расстояния. Поклонники новейших камер Samsung не будут удивлены спецификациями, но они являются большим обновлением для пользователей iPhone.

Владельцы «прошек‎» смогут снимать видео 4K60 ProRes 4K на устройствах или непосредственно на внешний накопитель через порт USB-C (если есть соответствующий кабель). 15 Pro может также снимать «пространственное видео» — типы трехмерного контента, которые мы видели в Vision Pro. Apple в этом плане представляет себе 15 Pro как настоящий профессиональный инструмент для творцов и кинематографистов всего мира.

Что касается фактического использования iPhone, некоторые из самых больших изменений в этом году произойдут в iOS 17: новый режим ожидания может изменить способ использования телефона, когда он выключен, интерактивные виджеты могут поменять дизайн главных экранов, а такие функции, как Live Voicemail и Contact Posters, могут время от времени заставить вас совершать телефонные звонки.

Apple придерживалась примерно той же стратегии, что и при нескольких последних выпусках iPhone: базовые модели получают возможности от прошлогоднего Pro — такие, как Dynamic Island и некоторые технологии камеры, а также чип A16 Bionic; а вот версии Pro в этом случае – подопытные кролики для больших новых идей Apple.

Стоимость iPhone 15 Pro начинается от $999 в вариантах памяти 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, а iPhone 15 Pro Max – от $1199 в вариантах памяти 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Ожидается, что предварительные заказы на модели Pro откроются в пятницу, 15 сентября, а отправки стартуют 22 сентября.