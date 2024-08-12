Тизер второго сезона сериала «Игра в кальмара» — новая группа игроков и Сон Ги Хун под победным № 456

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Netflix обнародовал 30-секундный тизер продолжения сериала «Игра в кальмара» с первым взглядом на новых игроков, среди которых можно увидеть хорошо знакомого по первому сезону Сон Ги Хуна (Ли Чон Че).

Действие сюжета разворачивается через 3 года после того, как Ги Хун стал победителем предыдущей «Игры в кальмара». На этот раз главный герой нацелен любой ценой узнать имя организатора соревнований, чтобы положить им конец, и снова становится в ряды участников под своим предыдущим № 456.

Создатель сериала Хван Дон Хёк ранее рассказал, что Ги Хун станет несколько более серьезным персонажем во втором сезоне.

В сериал «Игра в кальмара» также вернутся Ли Бён Хоном (фронтмен игры), Ви Ха Чжуном (молодой офицер полиции, который искал своего брата) и Кон Ю (вербовщик новых игроков).

Премьера на Netflix запланирована на 26 декабря, тогда как третий сезон сразу анонсировали на 2025 год.

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«Игра в кальмара» стал самым популярным сериалом Netflix, собрав за первые 28 дней премьеры в 2021 году рекордные 1,65 млрд просмотров. Шоу получило 14 номинаций на «Эмми» и 6 побед (в том числе режиссерскую и за лучшего актера драматического сериала).

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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