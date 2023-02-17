У Брюса Уиллиса диагностировали деменцию — в 2022 году актер вышел на пенсию из-за афазии, но его состояние ухудшалось

Семья Брюса Уиллиса объявила, что у актера диагностировали редкую форму деменции. Состояние влияет на когнитивные способности, вызывает трудности с речью и способностью интерпретировать то, что говорят другие.

В заявлении, отправленном в Ассоциацию лобно-височной дегенерации, родные Уиллиса (жена Эмма Хеминг-Уиллис, бывшая жена Деми Мур и дочери Румер, Скаут, Таллула, Мейбл и Эвелин) говорят:

«Мы хотели бы поблагодарить вас всех за проявления любви и сострадания к Брюсу за последние 10 месяцев. Мы объявили об афазии весной 2022 года, но состояние Брюса прогрессировало, и теперь у нас более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛВД). К сожалению, проблемы в общении — это лишь один из симптомов болезни, с которыми сталкивается Брюс. Хотя это больно, но это облегчение, наконец, получить четкий диагноз».

ЛВД – менее распространенный тип деменции, и его наиболее яркие симптомы: изменения в поведении и трудности с речью; состояние влияет на когнитивные функции (память, внимание, двигательные навыки, интеллект и другие процессы, которыми управляет головной мозг). Семья Брюса в заявлении подчеркнула, что актер «всегда верил в силу своего голоса в мире, чтобы помогать другим и повышать осведомленность о важных проблемах как публично, так и лично». Родные говорят, что актер хотел бы привлечь внимание к лобно-височной деменции, если бы мог это сделать.

Румер Уиллис, дочь актера, поделилась новым фото отца — где тот, улыбаясь, стоит на пляже.

67-летний Брюс проработал в кино более четырех десятилетий, принял участие в более сотни проектах и был отмечен звездой на Аллее славы и множеством премий.

Актер появился на экранах в 1980-х годах, дебютировав на телевидении в сериале «Детективное агентство «Лунный свет»». В течение следующих 10 лет он считался одной из самых прибыльных звезд боевиков благодаря роли Джона Макклейна во франшизе «Крепкий орешек». Брюс также сыграл в научно-фантастических хитах «Пятый элемент» и «Армагедон», криминальной драме «Криминальное чтиво», триллере ужасов «Шестое чувство». Среди последних проектов Уиллиса — последняя глава трилогии «Детектив Найт».

Уиллис продолжал свою карьеру в годы, предшествовавшие его уходу на пенсию, хотя и с меньшей отдачей. В 2021 году Razzies, ежегодная награда, которая присуждается худшим фильмам года, учредила отдельную категорию для актера — и отменила ее после того, как у Брюса диагностировали афазию.

Источник: Collider, The Guardian