У консоли Sony PlayStation 5 имеются проблемы с корректным отображением SDR-контента

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Владельцы игровой консоли Sony PlayStation 5 обнаружили, что эта новейшая игровая консоль по умолчанию выводит изображение в широком динамическом диапазоне (High Dynamic Range, HDR), включая обычный (Standard Dynamic Range, SDR) контент.

Судя по всему, даже в том случае, когда пользователь отключает HDR для запуска старых игр, которые не поддерживают широкий динамический диапазон, консоль самостоятельно деактивирует SDR и всё равно включает режим HDR. Если запустить SDR-игру на PlayStation 4 Pro и сравнить её с режимом SDR на PS5 той же игры, то можно увидеть различия.

PS5 is actually not displaying Original SDR content correctly — unfortunately. Does it with BC titles for sure. Could lead to Black crush or other changes in reprovuing the game’s colour or Tone. https://t.co/yZ9mhTes5I — Alexander Battaglia (@Dachsjaeger) March 28, 2021

Теперь появилось пояснение такого странного поведения PS5. Его предоставил Александр Батталья из Digital Foundry в серии сообщений в сервисе микроблогов Twitter.

«Фактически PS5 некорректно отображает оригинальный контент SDR – к сожалению. Это наверняка вызвано проблемами с обратной совместимостью и может привести к некорректному выведению чёрного цвета или другим отклонениям в воспроизведении цветовой гаммы».

Его коллега Джон Линнеман согласился с этим утверждением и добавил, что у всех игр, запускаемых Digital Foundry в SDR на PS5, есть проблемы с «чёрными сбоями», не наблюдаемыми на других платформах. Он предполагает, что, вероятно, имеется проблема с полным/ограниченным отображением RGB, поскольку PS5 обычно усиливает тёмные оттенки, а не выводит их на минимальном уровне.

Источник: wccftech