У консоли Sony PlayStation 5 имеются проблемы с корректным отображением SDR-контента

Владельцы игровой консоли Sony PlayStation 5 обнаружили, что эта новейшая игровая консоль по умолчанию выводит изображение в широком динамическом диапазоне (High Dynamic Range, HDR), включая обычный (Standard Dynamic Range, SDR) контент.

Судя по всему, даже в том случае, когда пользователь отключает HDR для запуска старых игр, которые не поддерживают широкий динамический диапазон, консоль самостоятельно деактивирует SDR и всё равно включает режим HDR. Если запустить SDR-игру на PlayStation 4 Pro и сравнить её с режимом SDR на PS5 той же игры, то можно увидеть различия.

PS5 is actually not displaying Original SDR content correctly — unfortunately. Does it with BC titles for sure. Could lead to Black crush or other changes in reprovuing the game’s colour or Tone. https://t.co/yZ9mhTes5I

— Alexander Battaglia (@Dachsjaeger) March 28, 2021