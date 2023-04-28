У Китая в 50 раз больше хакеров, чем сотрудников кибербезопасности у ФБР – глава агентства

Количество китайских хакеров значительно превышает численность сотрудников киберразведки США. Об этом заявил директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй, выступая в Конгрессе и пытаясь получить дополнительное финансирование для агентства.

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«Чтобы дать вам представление о том, с чем мы сталкиваемся, скажу, что если бы каждый из киберагентов и аналитиков ФБР сосредоточился исключительно на китайской угрозе, китайских хакеров все равно было бы больше, чем сотрудников кибербезопасности ФБР, по крайней мере, в соотношении 50 к 1», — сказал Рэй.

Глава ФБР подчеркнул огромный масштаб киберугроз, с которыми сталкиваются США, особенно со стороны Китая. Рэй сказал, что в Китае действует «более крупная хакерская программа, чем во всех других крупных странах вместе взятых, и украдено больше наших личных и корпоративных данных, чем все другими странами — большими или малыми — вместе взятыми».

Рэй также добавил, что серьезные проблемы в области кибербезопасности приносят такие страны, как Россия, Иран и Северная Корея (помимо негосударственных преступных группировок). В настоящее время ФБР расследует более 100 «вариантов программ-вымогателей» с «десятками жертв» от каждой из них.

ФБР запрашивает дополнительное финансирование в сумме около $63 млн, что поможет увеличить персонал кибер-направления на 192 новых должности. Это также поможет агентству направить больше специалистов по кибербезопасности в отделения на местах, чтобы они были ближе к жертвам киберпреступлений.

Источник: cnbc