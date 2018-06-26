У смартфона Xiaomi Mi Max 3 будет улучшенная версия Pro с SoC Snapdragon 710

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Судя по всему, помимо обычной версии смартфона Xiaomi Mi Max 3 будет еще и улучшенная — Mi Max 3 Pro. В сети появился скриншот с официального сайта, где перечислены ключевые характеристики смартфона Max 3 Pro, который будет гораздо интереснее своего младшего брата.

Как видно на картинке, Xiaomi Mi Max 3 Pro построен на свежей SoC Snapdragon 710 (против Snapdragon 636 у обычной модели) и оснащен экраном дисплеем диагональю 6,9 дюйма с соотношением сторон 18:9. Объем ОЗУ указан равным 6 ГБ, а флэш-памяти – 128 ГБ.

Также упоминаются стереодинамики, емкость аккумуляторной батареи – 5400 мА·ч и применение в сдвоенной основной камере сенсора Sony IMX363 разрешением 12 Мп. Цветовых версий у смартфона будет как минимум две – черная и золотистая.

Увы, ответа на главный вопрос о стоимости новинки, пока нет. Представить новинку могут уже послезавтра,28 июня, либо в следующий вторник, 3 июля. На эти даты производитель наметил анонсы новых продуктов.

Источник: Slashleaks