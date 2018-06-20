Смартфон Xiaomi Mi Max 3 в дизайне отдаст дань почтения Mi 6X

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Смартфон Xiaomi Mi Max 3, который ожидается в следующем месяце, появился в базе данных TENAA еще вчера. Первоначально китайский регулятор опубликовал только характеристики, но вот сейчас подоспели и изображения, позволяющие оценить дизайн грядущей новинки.

Что же, как видим, в целом Xiaomi Mi Max 3 максимально похож на модель Mi 6X, причем как спереди, так и сзади. Спереди рамки вокруг экрана тонкие и симметричные, никаких вырезов нет. Сзади Xiaomi Mi Max 3 отличается от Mi 6X разве что формой пластиковых вставок для антенн – тут уже больше прослеживается сходство с предшественником Mi Max 2.

Напомним, Mi Max 3 достался дисплей диагональю 6,9 дюйма и разрешением Full HD+, восьмиядерную SoC (Snapdragon 636 или Snapdragon 710) и аккумулятор емкостью 5400 мА·ч. Покупателям будут предложены три версии смартфона с 3/32, 4/64 и 6/128 ГБ оперативной и флэш-памяти. Теперь осталось узнать цены.

Источник: gsmarena