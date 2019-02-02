Uber добавил в приложение для поездок опцию выбора общественного транспорта (пока только в Денвере)

Компания Uber продолжает развивать собственный сервис, предлагая новые возможности для пользователей, которые хотят легко и удобно добраться из точки A в точку B. После экспериментов с электрическими самокатами и велосипедами платформа добавила возможность добраться до нужного адреса с помощью общественного транспорта.

В Uber не издеваются над пользователями, как можно было бы подумать, прочитав предыдущий абзац. Просто в качестве эксперимента в Денвере (США) приложение будет показывать на карте не только свободные автомобили и предполагаемую стоимость поездки, но и варианты поездки до той же точки на общественном транспорте. Система покажет находящиеся поблизости маршруты, а также отобразит на карте в реальном времени прибывающие на остановку автобусы и поезда.

Таким образом пользователь сможет на экране одного приложения сравнить, сколько времени и средств он потратит на поездку в каждом из случаев и выбрать наиболее подходящий для себя вариант. Чтобы сделать поездку еще удобнее, Uber собирается добавить возможность купить электронный билет на проезд в выбранном транспорте, так что пользователю даже не понадобится тратить на это время в кассе или транспорте.

Пока новая функция «Transit» работает только в Денвере в рамках зоны Regional Transportation District (RTA), однако Uber ведет переговоры и с другими мегаполисами США для внедрения аналогичной системы.

Источник: Engadget, Uber