Uber Eats запустил новое решение для украинских ресторанов — доставку своими курьерами заказов, полученных от пользователей Uber Eats





Сервис Uber Eats по доставке еды открыл свою технологию для украинских ресторанов с собственными курьерами. Начиная с сегодняшнего дня новая услуга предоставляет возможность ресторанам в Киеве и Львове использовать своих курьеров или курьеров Uber Eats для доставки заказов.

Ранее Uber Eats был доступен только для ресторанов, которые предлагали доставку с помощью курьеров платформы. А с сегодняшнего дня рестораны могут выбирать доставку собственными курьерами или Uber Eats простым переключением в приложении, в зависимости от того, сколько персонала доступно в данный момент и что предпочтительнее для клиентов.

Благодаря новой опции доставки, пользователи Uber Eats получат доступ к более широкому выбору ресторанов. Сервис уже сотрудничает с более чем 700 ресторанами в двух городах Украины и ожидает, что это число значительно вырастет.

«Мы хотим помочь как можно большему количеству ресторанов открыть свои виртуальные двери и раскрыть ценность их бизнеса с помощью доставки еды. Именно поэтому мы предлагаем нашу технологию для всех ресторанов, которые хотят развивать свой бизнес с Uber Eats. Независимо от того, будет это небольшой семейный бизнес или всеми любимый ресторан, который хочет обслуживать больше своих клиентов. Мы твердо верим, что это поможет большим и маленьким ресторанам успешно развиваться в будущем, значительно расширяя выбор для пользователей» — прокомментировал Игорь Ковалев, генеральный директор Uber Eats Украина.

Отметим, что активно растущий рынок доставки еды в Европе, который по прогнозам может вырасти до $24,7 млрд к 2023 году, играет все более важную роль в росте бизнеса малых и средних ресторанов. Ожидается, что в 70% ресторанов Uber Eats, представляющих этот сегмент, доставка еды будет составлять все большую долю от их дохода.

Источник: Uber Eats