Uber Eats официально запустился во Львове, рассказав о зоне покрытия, ресторанах-партнерах и подарив бесплатную доставку





Два дня назад появились первые новости о том, что сервис по заказу и доставке еды Uber Eats начинает работать во Львове, теперь же компания официально объявила о запуске, уточнила зоны покрытия и предложила пользователям одну бесплатную доставку.

Итак, начиная с 10:00 сегодняшнего дня, жители Львова смогут открыть приложение Uber Eats или посетить сайт ubereats.com, и заказать свежеприготовленные блюда из ресторанов города. Хотя поначалу в среднем доставка может занять несколько больше времени, цель — достичь показателя около 35 минут по мере развития сервиса.

Партнерами Uber уже стали несколько львовских ресторанов и кафе, включая Tikithai, Delicateca, ТІСТО, Meat & Burger, Корова Кольорова. Поначалу услуга будет доступна с 10:00 до 22:00 в центре города и частично в прилегающих к центру районах города, таких как Шевченковский и Франковский.

По случаю запуска сервиса во Львове, Uber Eats предлагает пользователям одну бесплатную доставку, для этого нужно добавить при оформлении заказа промокод FREELVIV1.

«Uber Eats начал свою работу в Киеве 8 месяцев назад и за это время стал важным экономическим партнером для более 600 ресторанов и тысяч партнеров по доставке. Сегодня Uber Eats начинает свою работу во Львове, и мы очень рады представить сервис в еще одном украинском городе. Поскольку все больше и больше людей заказывают доставку еды онлайн, мы помогаем ресторанам ориентироваться в этих изменениях и открывать новые способы развития своего бизнеса. Мы строим отношения с партнерами на доверии, ориентируясь на то, как мы можем добавить ценности их бизнесу. Мы будем усердно работать, чтобы наша услуга доставки еды стала доступной для еще большего количества людей в Украине», — говорит Игорь Ковалев, генеральный менеджер Uber Eats Украина.

Напомним, что главный конкурент Uber Eats в сегменте доставки готовых блюд Glovo уже работает во Львове с апреля этого года. Всего же этот международный сервис уже доступен в 11 городах Украины. Ранее мы рассказывали, сколько платят украинским курьерам в зависимости от способа передвижения и службы доставки.

Источник: Uber Eats