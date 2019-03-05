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Uber опубликовал «рейтинг забывчивости» украинских пользователей за 2018 год, включая Топ-20 самых странных предметов, оставленных в такси
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Uber опубликовал «рейтинг забывчивости» украинских пользователей за 2018 год, включая Топ-20 самых странных предметов, оставленных в такси

Uber опубликовал «рейтинг забывчивости» украинских пользователей за 2018 год, включая Топ-20 самых странных предметов, оставленных в такси

Сервис Uber опубликовал третий ежегодный рейтинг забытых в такси вещей, из которого можно узнать, что именно оставляли пассажиры в машинах Uber в Украине и Европе. Представители компании определили не только самые забываемые вещи, но и самые «забывчивые» европейские страны и столицы, а также самые странные предметы, оставленные в Uber.

Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны, одежду и кошельки, а также ключи, сумки, наушники и очки. Uber также определил дни недели, когда чаще всего забывались вещи. Большинство украинских пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей в понедельник. А самым забывчивым днем в 2018 году в Украине стало 12 марта.

Среди европейских стран, пользователи которых чаще всего забывали свои вещи, лидерами являются Франция, Нидерланды и Ирландия. Украина в этом списке занимает восьмое место, а Киев также вошел в Топ 10 самых забывчивых европейских столиц — на 9-м месте (лидеры тут Лондон и Амстердам). Среди наименее забывчивых стран Европы Австрия, Турция и Чехия.

Среди самых необычных предметов, которые украинцы оставляли в Uber, оказались детский горшок, перчатки Микки Мауса и платья подруг невесты. Интересно, что самым забывчивым пассажиром Uber в мире стал пользователь из Бразилии — за прошлый год он сообщил в службу поддержки об утерянных вещах целых 28 раз.

Топ самых часто забываемых вещей в Uber в Украине:

  1. Телефон
  2. Кошелек
  3. Сумка
  4. Одежда
  5. Наушники
  6. Ключи
  7. Очки

20 самых необычных предметов, забытых в Uber в Украине:

  1. Детский рюкзак с кошельком бананами и самодельным мечом
  2. 2 детские машинки Рык и Вспыш
  3. Корзина с фруктами и барным инвентарем, колба 20 литров для воды и тренога деревянная
  4. Гитара
  5. Сапог детский
  6. Два бокса для салфеток
  7. Детский горшок
  8. Утюг
  9. Форма для пирога и железный поднос
  10. Удочка в черном матерчатом чехле
  11. Счетчики для воды
  12. Мангал складной и шампура в чехле
  13. Бампер от детской коляски
  14. Платья подруг невесты
  15. Кларнет
  16. Накладные волосы
  17. Штаны
  18. Танцевальные туфли
  19. Перчатки Микки Мауса
  20. Плакат с изображением Мэрилин Монро

Топ 10 самых “забывчивых” стран в Европе:

  1. Франция
  2. Нидерланды
  3. Ирландия
  4. Великобритания
  5. Польша
  6. Хорватия
  7. Испания
  8. Украина
  9. Швейцария
  10. Литва

Топ 10 наименее “забывчивых” стран в Европе:

  1. Австрия
  2. Турция
  3. Чехия
  4. Бельгия
  5. Норвегия
  6. Эстония
  7. Финляндия
  8. Швеция
  9. Португалия
  10. Греция

Топ 10 самых “забывчивых” столиц в Европе:

  1. Лондон
  2. Амстердам
  3. Париж
  4. Дублин
  5. Варшава
  6. Женева
  7. Загреб
  8. Мадрид
  9. Киев
  10. Рим

Топ 10 наименее “забывчивых” столиц в Европе:

  1. Вена
  2. Прага
  3. Брюссель
  4. Осло
  5. Стамбул
  6. Таллин
  7. Хельсинки
  8. Стокгольм
  9. Лиссабон
  10. Афины

В Uber напомнили, что если клиент обнаружил, что он что-то забыл во время поездки с Uber, то ему следует зайти в раздел “Помощь” в приложении (если в машине был забыт телефон, то в свой аккаунт можно зайти с компьютера). Далее следует выбрать раздел «Ваши поездки», последнюю поездку, нажать «Я оставил вещь в Uber» и «Связаться с водителем по поводу забытой вещи».

Ранее мы публиковали рейтинги забывчивости украинских пользователей за 2017 год и 2016 год.

«Вещи, кошельки и телефоны во время праздников»: Uber опубликовал «рейтинг забывчивости» украинских пользователей

Источник: Uber

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