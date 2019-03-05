Uber опубликовал «рейтинг забывчивости» украинских пользователей за 2018 год, включая Топ-20 самых странных предметов, оставленных в такси

Сервис Uber опубликовал третий ежегодный рейтинг забытых в такси вещей, из которого можно узнать, что именно оставляли пассажиры в машинах Uber в Украине и Европе. Представители компании определили не только самые забываемые вещи, но и самые «забывчивые» европейские страны и столицы, а также самые странные предметы, оставленные в Uber.

Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны, одежду и кошельки, а также ключи, сумки, наушники и очки. Uber также определил дни недели, когда чаще всего забывались вещи. Большинство украинских пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей в понедельник. А самым забывчивым днем в 2018 году в Украине стало 12 марта.

Среди европейских стран, пользователи которых чаще всего забывали свои вещи, лидерами являются Франция, Нидерланды и Ирландия. Украина в этом списке занимает восьмое место, а Киев также вошел в Топ 10 самых забывчивых европейских столиц — на 9-м месте (лидеры тут Лондон и Амстердам). Среди наименее забывчивых стран Европы Австрия, Турция и Чехия.

Среди самых необычных предметов, которые украинцы оставляли в Uber, оказались детский горшок, перчатки Микки Мауса и платья подруг невесты. Интересно, что самым забывчивым пассажиром Uber в мире стал пользователь из Бразилии — за прошлый год он сообщил в службу поддержки об утерянных вещах целых 28 раз.

Топ самых часто забываемых вещей в Uber в Украине:

Телефон Кошелек Сумка Одежда Наушники Ключи Очки

20 самых необычных предметов, забытых в Uber в Украине:

Детский рюкзак с кошельком бананами и самодельным мечом 2 детские машинки Рык и Вспыш Корзина с фруктами и барным инвентарем, колба 20 литров для воды и тренога деревянная Гитара Сапог детский Два бокса для салфеток Детский горшок Утюг Форма для пирога и железный поднос Удочка в черном матерчатом чехле Счетчики для воды Мангал складной и шампура в чехле Бампер от детской коляски Платья подруг невесты Кларнет Накладные волосы Штаны Танцевальные туфли Перчатки Микки Мауса Плакат с изображением Мэрилин Монро

Топ 10 самых “забывчивых” стран в Европе:

Франция Нидерланды Ирландия Великобритания Польша Хорватия Испания Украина Швейцария Литва

Топ 10 наименее “забывчивых” стран в Европе:

Австрия Турция Чехия Бельгия Норвегия Эстония Финляндия Швеция Португалия Греция

Топ 10 самых “забывчивых” столиц в Европе:

Лондон Амстердам Париж Дублин Варшава Женева Загреб Мадрид Киев Рим

Топ 10 наименее “забывчивых” столиц в Европе:

Вена Прага Брюссель Осло Стамбул Таллин Хельсинки Стокгольм Лиссабон Афины

В Uber напомнили, что если клиент обнаружил, что он что-то забыл во время поездки с Uber, то ему следует зайти в раздел “Помощь” в приложении (если в машине был забыт телефон, то в свой аккаунт можно зайти с компьютера). Далее следует выбрать раздел «Ваши поездки», последнюю поездку, нажать «Я оставил вещь в Uber» и «Связаться с водителем по поводу забытой вещи».

Ранее мы публиковали рейтинги забывчивости украинских пользователей за 2017 год и 2016 год.

Источник: Uber