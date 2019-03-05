Uber опубликовал «рейтинг забывчивости» украинских пользователей за 2018 год, включая Топ-20 самых странных предметов, оставленных в такси
Сервис Uber опубликовал третий ежегодный рейтинг забытых в такси вещей, из которого можно узнать, что именно оставляли пассажиры в машинах Uber в Украине и Европе. Представители компании определили не только самые забываемые вещи, но и самые «забывчивые» европейские страны и столицы, а также самые странные предметы, оставленные в Uber.
Чаще всего украинцы забывали в Uber свои телефоны, одежду и кошельки, а также ключи, сумки, наушники и очки. Uber также определил дни недели, когда чаще всего забывались вещи. Большинство украинских пользователей обращались в службу поддержки по поводу забытых вещей в понедельник. А самым забывчивым днем в 2018 году в Украине стало 12 марта.
Среди европейских стран, пользователи которых чаще всего забывали свои вещи, лидерами являются Франция, Нидерланды и Ирландия. Украина в этом списке занимает восьмое место, а Киев также вошел в Топ 10 самых забывчивых европейских столиц — на 9-м месте (лидеры тут Лондон и Амстердам). Среди наименее забывчивых стран Европы Австрия, Турция и Чехия.
Среди самых необычных предметов, которые украинцы оставляли в Uber, оказались детский горшок, перчатки Микки Мауса и платья подруг невесты. Интересно, что самым забывчивым пассажиром Uber в мире стал пользователь из Бразилии — за прошлый год он сообщил в службу поддержки об утерянных вещах целых 28 раз.
Топ самых часто забываемых вещей в Uber в Украине:
- Телефон
- Кошелек
- Сумка
- Одежда
- Наушники
- Ключи
- Очки
20 самых необычных предметов, забытых в Uber в Украине:
- Детский рюкзак с кошельком бананами и самодельным мечом
- 2 детские машинки Рык и Вспыш
- Корзина с фруктами и барным инвентарем, колба 20 литров для воды и тренога деревянная
- Гитара
- Сапог детский
- Два бокса для салфеток
- Детский горшок
- Утюг
- Форма для пирога и железный поднос
- Удочка в черном матерчатом чехле
- Счетчики для воды
- Мангал складной и шампура в чехле
- Бампер от детской коляски
- Платья подруг невесты
- Кларнет
- Накладные волосы
- Штаны
- Танцевальные туфли
- Перчатки Микки Мауса
- Плакат с изображением Мэрилин Монро
Топ 10 самых “забывчивых” стран в Европе:
- Франция
- Нидерланды
- Ирландия
- Великобритания
- Польша
- Хорватия
- Испания
- Украина
- Швейцария
- Литва
Топ 10 наименее “забывчивых” стран в Европе:
- Австрия
- Турция
- Чехия
- Бельгия
- Норвегия
- Эстония
- Финляндия
- Швеция
- Португалия
- Греция
Топ 10 самых “забывчивых” столиц в Европе:
- Лондон
- Амстердам
- Париж
- Дублин
- Варшава
- Женева
- Загреб
- Мадрид
- Киев
- Рим
Топ 10 наименее “забывчивых” столиц в Европе:
- Вена
- Прага
- Брюссель
- Осло
- Стамбул
- Таллин
- Хельсинки
- Стокгольм
- Лиссабон
- Афины
В Uber напомнили, что если клиент обнаружил, что он что-то забыл во время поездки с Uber, то ему следует зайти в раздел “Помощь” в приложении (если в машине был забыт телефон, то в свой аккаунт можно зайти с компьютера). Далее следует выбрать раздел «Ваши поездки», последнюю поездку, нажать «Я оставил вещь в Uber» и «Связаться с водителем по поводу забытой вещи».
Ранее мы публиковали рейтинги забывчивости украинских пользователей за 2017 год и 2016 год.
«Вещи, кошельки и телефоны во время праздников»: Uber опубликовал «рейтинг забывчивости» украинских пользователей
Источник: Uber