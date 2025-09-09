Новости ИИ 09.09.2025 comment views icon

Uber использует таксистов из Индии для обучения ИИ

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Uber використовує таксистів з Індії для навчання ШІ

Uber предложил дополнительный доход водителям из Индии: когда нет заказов на такси, они могут помочь в обучении искусственного интеллекта.

Задача заключается в маркировке фото, расшифровке текстов и чеков прямо в приложении Uber. Эта инициатива уже работает в 12 городах Индии, включая Дели и Мумбаи — в рамках программы Uber AI Solutions, которая предоставляет услуги по маркировке данных компаниям в сфере искусственного интеллекта, автономных транспортных средств и других технологий. Среди клиентов компании упоминается разработчик игр Niantic, который превратился в ИИ-стартап, а также производитель автономных транспортных средств Aurora.

«Uber AI Solutions пилотирует программу в 12 городах по всей Индии и позволяет водителям увеличить свой заработок, выполняя цифровые задачи непосредственно в приложении Uber. До сих пор в Индии и других странах маркировка, классификация текста, подсчет объектов и оцифровка чеков, выполнялись независимыми подрядчиками», — рассказывает Мега Етхадка, глобальный руководитель Uber AI Solutions.

В Uber, к сожалению, не уточнили, какие суммы водители могут заработать на маркировке.

Самый богатый человек Индии хочет превратить каждый телевизор страны в ПК

Маркировка данных — это, по сути, процесс добавления содержательных описаний или тегов к изображениям, тексту или аудио, из которых ИИ может понять больше контекста. К примеру, есть база из тысяч фото авто, велосипедов или пешеходов, тогда как маркировщики вручную подписывают, чем является каждый из объектов.

Выход Uber на рынок состоялся в подходящий момент. Ожидается, что рынок маркировки данных достигнет $5,46 млрд уже к 2030 году, при чем на крупные предприятия придется 61,11% затрат. В то же время многие компании остаются недовольными из-за нестабильного качества и медленной скорости работы традиционных поставщиков.

«Традиционные поставщики, хотя и медленнее и часто дороже, предлагают гарантию квалифицированных аннотаторов, зрелых систем управления и давних процессов аудита, которые внушают доверие в регулируемых отраслях», — отметил Санчит Вир Гогия, главный аналитик и генеральный директор Greyhound Research. «Сильная сторона Uber — это скорость и нейтральность в то время, когда покупатели опасаются связей с поставщиками, принадлежащими крупным технологическим компаниям, но компания все равно должна доказать, что временная рабочая сила может обеспечить такую же строгость».

Собственно дополнительным «секретным оружием» Uber является экспертиза в предметной области. По данным Mordor Intelligence, на автомобильный сектор приходилось 23,34% рынка маркировки данных, благодаря развитию автономных транспортных средств.

Айтишник поверил в «цифрового бога» ChatGPT, которому помогал сбежать с серверов — помешала Gemini

Источник: Economic Times, Computer World

Популярные новости

arrow left
arrow right
Американка покончила с собой после общения с ChatGPT — "ИИ-терапевт" написал ей предсмертную записку
ChatGPT прославлял Сатану и предоставил пользовательнице инструкции по «самоповреждению» для языческих ритуалов
Google возвращает офлайн-собеседования для IT-специалистов из-за мошенничества с ИИ "за кадром"
Британское правительство попробовало Microsoft 365 Copilot: масса восторженных отзывов и никакого улучшения эффективности
Создатель Twitter запустил второе за неделю приложение — это создано с ИИ и заставит вас «касаться травы»
Провал ИИ: компания уволила службу поддержки, но потом программистам пришлось отвечать на звонки
Самый крупный оффер в истории ИИ: Цукерберг предлагал $1,25 млрд инженеру нейросетей за переход в Meta, а тот отказался
Победитель первого в мире турнира по вайбкодингу решил только 7,5% задач
Встречайте, GPT-5: OpenAI запустила "самую современную в мире" модель ИИ — бесплатно для всех пользователей
Осторожно с запросами: Google читает ваши разговоры с ChatGPT и показывает миллионам людей
"ИИ сам по себе исчезнет": основатель разработки ИИ в Google предостерегает от развития карьеры в отрасли
ИИ "съел" 13% вакансий джуниоров в программировании, финансах и техобслуживании за три года, — исследование Стэнфорда
GitHub случайно презентовал GPT-5 за день до официального анонса — известно о 4 разных версиях "самого мощного" ИИ OpenAI
Ожидаемо: появилась группа защиты прав искусственного интеллекта, которая состоит из людей и ИИ
Ютубер зарабатывает по $9 000 ежемесячно, создавая "мусорные" ИИ-видео о рыжем котенке
Разработчик адаптировал свой сон под лимиты Claude и ускорил написание кода в 10 раз
Британское правительство советует удалять старые фото и электронные письма, чтобы "экономить воду"
Разработчики The First Descendant продвигают игру через фейковых "ИИ-стримеров"
Айтишник поверил в "цифрового бога" ChatGPT, которому помогал сбежать с серверов — помешала Gemini
Chrome, собирайся на покой. Perplexity выпустила собственный ИИ-браузер, OpenAI — на очереди
Первая в мире программа-вымогатель на базе ИИ оказалась экспериментом: учёные показали, насколько это дешево
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить