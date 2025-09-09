Uber использует таксистов из Индии для обучения ИИ

Uber предложил дополнительный доход водителям из Индии: когда нет заказов на такси, они могут помочь в обучении искусственного интеллекта.

Задача заключается в маркировке фото, расшифровке текстов и чеков прямо в приложении Uber. Эта инициатива уже работает в 12 городах Индии, включая Дели и Мумбаи — в рамках программы Uber AI Solutions, которая предоставляет услуги по маркировке данных компаниям в сфере искусственного интеллекта, автономных транспортных средств и других технологий. Среди клиентов компании упоминается разработчик игр Niantic, который превратился в ИИ-стартап, а также производитель автономных транспортных средств Aurora.

«Uber AI Solutions пилотирует программу в 12 городах по всей Индии и позволяет водителям увеличить свой заработок, выполняя цифровые задачи непосредственно в приложении Uber. До сих пор в Индии и других странах маркировка, классификация текста, подсчет объектов и оцифровка чеков, выполнялись независимыми подрядчиками», — рассказывает Мега Етхадка, глобальный руководитель Uber AI Solutions.

В Uber, к сожалению, не уточнили, какие суммы водители могут заработать на маркировке.

Маркировка данных — это, по сути, процесс добавления содержательных описаний или тегов к изображениям, тексту или аудио, из которых ИИ может понять больше контекста. К примеру, есть база из тысяч фото авто, велосипедов или пешеходов, тогда как маркировщики вручную подписывают, чем является каждый из объектов.

Выход Uber на рынок состоялся в подходящий момент. Ожидается, что рынок маркировки данных достигнет $5,46 млрд уже к 2030 году, при чем на крупные предприятия придется 61,11% затрат. В то же время многие компании остаются недовольными из-за нестабильного качества и медленной скорости работы традиционных поставщиков.

«Традиционные поставщики, хотя и медленнее и часто дороже, предлагают гарантию квалифицированных аннотаторов, зрелых систем управления и давних процессов аудита, которые внушают доверие в регулируемых отраслях», — отметил Санчит Вир Гогия, главный аналитик и генеральный директор Greyhound Research. «Сильная сторона Uber — это скорость и нейтральность в то время, когда покупатели опасаются связей с поставщиками, принадлежащими крупным технологическим компаниям, но компания все равно должна доказать, что временная рабочая сила может обеспечить такую же строгость».

Собственно дополнительным «секретным оружием» Uber является экспертиза в предметной области. По данным Mordor Intelligence, на автомобильный сектор приходилось 23,34% рынка маркировки данных, благодаря развитию автономных транспортных средств.

Источник: Economic Times, Computer World