Ubisoft показала первый трейлер игры Avatar: Frontiers of Pandora, в которой предстоит играть за На’ви
Компания Ubisoft завершила своё выступление на выставке E3 большим сюрпризом. Она показала первый трейлер игр Avatar: Frontiers of Pandora. Разработкой этого проекта занимается внутренняя студия Massive с использованием движка Snowdrop.
Игра Avatar: Frontiers of Pandora расскажет отдельную историю, события которой разворачиваются на Западных рубежах – ранее невиданной части Пандоры. Игрокам предстоит играть за На’ви, исследовать живой динамичный мир, населённый уникальными существами и новыми персонажами, а также бороться с силами RDA, которые угрожают природе.
Игра Avatar: Frontiers of Pandora выйдет на платформах ПК, PS5 и Xbox Series X/S, а также будет доступна через облачные игровые сервисы Google Stadia и Amazon Luna. Выход игры запланирован на 2022 год, но более точные сроки пока не называются.
Источник: The Verge