Ubisoft предлагает бесплатные образовательные туры в Древнюю Грецию и Древний Египет из игр Assassin’s Creed

Компания предоставила бесплатный доступ к интерактивным образовательным турам по Древней Греции и Древнему Египту. Они основаны на воссоздании этих миров в играх Assassin’s Creed Origins и Assassin’s Creed Odyssey. Туры будут бесплатными до 21 мая. Однажды получив их, можно продолжать пользоваться ими в любое удобное время.

Загрузить туры Discovery Tour: Ancient Greece и Discovery Tour: Ancient Egypt можно с сайта Ubisoft. Хотя они предлагаются на бесплатной основе, для доступа к ним потребуется иметь учётную запись Uplay.

Take a historic journey from home with Discovery Tour: Ancient Greece & Discovery Tour: Ancient Egypt FREE to download and keep 🏛🚶‍♀️ #PlayApartTogether

— Ubisoft (@Ubisoft) May 14, 2020