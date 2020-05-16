Ubisoft предлагает бесплатные образовательные туры в Древнюю Грецию и Древний Египет из игр Assassin’s Creed

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Компания предоставила бесплатный доступ к интерактивным образовательным турам по Древней Греции и Древнему Египту. Они основаны на воссоздании этих миров в играх Assassin’s Creed Origins и Assassin’s Creed Odyssey. Туры будут бесплатными до 21 мая. Однажды получив их, можно продолжать пользоваться ими в любое удобное время.

Загрузить туры Discovery Tour: Ancient Greece и Discovery Tour: Ancient Egypt можно с сайта Ubisoft. Хотя они предлагаются на бесплатной основе, для доступа к ним потребуется иметь учётную запись Uplay.

Take a historic journey from home with Discovery Tour: Ancient Greece & Discovery Tour: Ancient Egypt FREE to download and keep 🏛🚶‍♀️ #PlayApartTogether 👉 https://t.co/UVftq2CaBr — Ubisoft (@Ubisoft) May 14, 2020

Тур Discovery Tour: Ancient Greece предлагает возможность путешествовать по 29 регионам Древней Греции и посещать различные станции с экскурсиями по 5 различным темам: философия, известные города, повседневная жизнь, война и мифы. Игрок может путешествовать по стране, не вступая в бой и не заботясь об условностях игрового процесса.

Тур Discovery Tour: Ancient Egypt позволяет больше узнать о жизни, привычках и обычаях Древнего Египта. Также можно изучить 75 доступных исторических туров, курируемых историками и египтологами.

Источник: The Verge