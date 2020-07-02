Ubisoft выпустила бесплатную игру Trackmania – ремейк Trackmania Nations





Компания Ubisoft силами своего подразделения Ubisoft Nadeo выпустила масштабный ремейк игры Trackmania Nations. Новый проект 2020 года получил название Trackmania.

Как заявляют разработчики, игра Trackmania предлагается на бесплатной основе. Пользователям будут доступны одиночный режим соревнований с «призраками» гонщиков такого же уровня мастерства. Также предусмотрены состязания по сети или по локальной сети. Дополнительно предлагаются различные варианты подписки со стандартным и клубным доступом. Подписчики получат больше возможностей для создания собственных трасс. Желающим сразиться с другими игроками предлагаются ежедневные состязания и открытые региональные или международные лиги. Отмечается, что в бесплатной версии будут доступны регулярные обновления и награды. По задумке разработчиков, каждые 3 месяца будут выходить обновления с 25 трассами.

Игра Trackmania уже доступна для бесплатной загрузки в сервисе цифровой дистрибуции Epic Games Store и собственном магазине Ubisoft. Там же можно приобрести подписку на различные типы доступа. Стандартный доступ на один год стоит 150 грн, полный клубный доступ на один год – 635 грн, полный клубный доступ на три года – 845 грн.