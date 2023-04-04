«Убить Билла 3»: почему не срослось, и, возможно, это к лучшему?

О выходе третьей части истории Беатрикс Киддо говорили почти 20 лет – а сейчас Квентин Тарантино взялся за новый и потенциально последний фильм. И его название – не «Убить Билла 3».

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Двухсерийная эпопея (но, по сути, один фильм) с Умой Турман в роли Беатрикс Киддо (она же «Невеста» или «Черная мамба») отобразила восхищение Тарантино самурайскими фильмами и спагетти-вестернами в истории женской мести, стилизованной хореографическими драками, элементами аниме и яркими цветами в сценах. Казалось бы, во второй части сюжет достиг своего «счастливого» финала, однако ни автор фильма, ни поклонники так не хотели считать.

«Убить Билла 3» – оригинальный план

Вторая часть заканчивается вполне оптимистично, когда Беатрикс с дочерью Би-Би ускользают из дома уже убитого Билла (Дэвид Кэррадайн) с планами начать нормальную жизнь. Еще в 2004 году, когда «Убить Билла 2» дебютировал в кинотеатрах, Тарантино проявлял интерес к созданию продолжения, действие которого развернется по меньшей мере через 10 лет.

Третья часть должна была рассказать о Никки (Амброзия Келли), уже взрослой дочери Верниты Грин (Вивика А. Фокс) – участнице элитного отряда «Смертоносные гадюки» и одной из жертв Беатрикс. В 4-летнем возрасте Никки становится свидетелем убийства своей матери, но Беатрикс сочувствует девочке и говорит, что если она в будущем захочет отомстить – женщина будет ждать ее.

Согласно оригинальному плану Тарантино, Никки действительно должна найти «Невесту» и убить ее. Но она не одинока в своей мести – такие персонажи, как Элли Драйвер (Дерил Ханна), Софи Фаталь (Джули Дрейфус) и Гого Юбари (Тиаки Курияма) преследуют подобную цель.

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В 2009 году режиссер все еще планировал снять третью часть и сделать ее своим девятым фильмом – однако это место досталось оскароносной ленте «Однажды в… Голливуде». В 2012 году Тарантино признался, что уже не имеет планов на «Убить Билла 3», а через четыре года после этого снова обсуждал продолжение с Умой Турман.

«Если бы какой-нибудь из моих будущих фильмов исходил из предыдущих лент, это была бы третья часть «Убить Билла», – сказал он.

Майя Хоук и Зендайя в главных ролях?

В 2021 году Квентино Тарантино вдохновлялся возможным участием в фильме дочери Умы Турман, Майи Хоук, в роли Би-Би. Сюжет циклической мести не исключался, хотя события планировали перенести еще на 10 лет вперед. Хоук, выросшая среди фильмов Тарантино, находится в подходящем возрасте и зарекомендовала себя как талантливая актриса. Если добавить к этому невероятное сходство с матерью – это перспективный вариант.

Вивика А. Фокс ранее поддерживала идею того, что с ролью дочери ее персонажа, Никки, прекрасно справится Зендайя («Эйфория»). Однако в начале 2022 года Турман выразила сомнения в реализации проекта в ближайшее время.

Почему «Убить Билла 3» так и не сняли, да и нужно ли вообще продолжение?

Во время промо-кампании для книжной версии «Однажды… Голливуде» Квентин Тарантино сказал, что не занимался третьей частью из-за того, что был истощен созданием первых двух. Но нужно ли было продолжение вообще? Беатрис и Би-Би получили удивительно счастливый финал (учитывая условия, в которых «Невеста» находилась все это время) – несмотря на это режиссер действительно планировал снять трилогию, а Ума Турман рассчитывала повторить свою роль.

Вместе с тем точку в истории может поставить недавнее объявление о съемке последнего фильма Тарантино, который запланировал уйти на пенсию в 60 лет с творческой коллекцией из 10 кинолент. Название и сюжет будущего фильма никак не связаны с историей об убийстве Билла – а сосредоточатся на 70-х годах и главном герое, который работает кинокритиком.

Иногда даже самые успешные создатели не могут добиться всего, к чему стремятся – особенно те, кто имеет такое яркое воображение, как у Тарантино. И в этом нет ничего плохого, особенно учитывая то количество работы, которую он оставляет позади.