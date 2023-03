«Удивительная миссис Мейзел» вернется на Amazon Prime 14 апреля — тизер 5-го сезона комедийного сериала с Рэйчел Броснахэн

Бывшая домохозяйка Мириам «Мидж» Мейзел возвращается, чтобы снова попытаться осуществить свою мечту и стать успешной артисткой в стендапе.

«Удивительная миссис Мейзел» — один из самых успешных сериалов Amazon Prime Video. Он рассказывает о Мириам «Мидж» Мейзел, домохозяйке из обеспеченной еврейской семьи, которая в один момент решила стать стендап-комиком в Нью-Йорке 1950-х. Главную роль в сериале, который выходит в онлайн кинотеатре Amazon с 2017 года, играет Рэйчел Броснахэн. За все время шоу получило 20 премий «Эмми» и три «Золотых глобуса», включая звание лучшего комедийного сериала.

Среди актерского состава — Тони Шалуб (отец Мидж — Эйб Вайсман), Алекс Борштейн (Сьюзи Майерсон), Майкл Зеген (муж Мидж — Джоэл Мэйзел) и Марин Хинкл (мать Мидж — Роуз Вайсман). В последнем сезоне в сериале также появятся Кевин Поллак, Каролина Аарон, Рейд Скотт, Альфи Фуллер и Джейсон Ральф.

Руководитель проекта — Эми Шерман-Палладино («Девочки Гилмор»), а ее муж Дэниел Палладино («Семьянин») — исполнительный продюсер.

Все четыре сезона можно посмотреть на Amazon Prime, первые три эпизода пятого и финального сезона — выйдут 14 апреля.

