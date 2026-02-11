Уходит эпоха: Sony останавливает производство Blu-ray с функцией записи

Sony прекращает продажи Blu-ray рекордеров во всем мире. Производство завершается до конца февраля, а устройства исчезнут с полок после распродажи остатков.





Компания объявила, что новых моделей не будет. Речь идет именно о рекордерах — устройствах, которые позволяли записывать телепрограммы и другой контент на диски Blu-ray в высокой четкости. Пока что проигрыватели Blu-ray для воспроизведения остаются в линейке.

Это фактически финал истории, начавшейся в 2003 году, когда Sony представила первый Blu-ray рекордер. Тогда они были настоящим хитом, ведь позволяли записывать телеэфир в HD-качестве на диски. Однако в последние годы хранение данных массово перешло в облако, а видео — в стриминговые сервисы. На этом фоне поставки Blu-ray рекордеров стабильно падали.

Существование Blu-ray рекордеров постепенно утратило смысл, так как без новых записываемых дисков спрос на них только падал. Последнюю модель Sony показала еще в начале 2024 года, а после решения остановить производство дисков новых устройств уже не анонсировали.





Это направление сворачивают постепенно. В июне 2024 года Sony сократила 40% сотрудников подразделения оптических носителей, которое занималось исследованиями и разработкой Blu-ray. В январе 2025 года объявила о прекращении производства записываемых дисков BD-R и BD-RE, после 18 лет их производства. И уже в феврале 2025 года полностью свернула выпуск Blu-ray дисков. Из продажи постепенно исчезнут модели BDZ-ZW1900 (2024 года), а также BDZ-FBT4200, BDZ-FBT2200 и BDZ-FBW2200, которые вышли годом ранее.

Решение не касается Blu-ray проигрывателей. Например, модель UBP-X700/K, выпущенная в прошлом году, продолжает продаваться. Это упрощенная версия старого UBP-X700 2018 года: без Wi-Fi, Spotify Connect и функции дублирования экрана, зато с Ethernet для обновления прошивки. В продаже также остается UBP-X800M2 2019 года с расширенными сетевыми возможностями.

Рынок Blu-ray давно уменьшается. Сначала свои плееры убрали Oppo и Samsung, в 2024 году — LG, в прошлом году остановился Reavon, а Pioneer объявила о выходе из производства оптических дисководов. Среди крупных брендов остаются только Sony и Panasonic. Альтернативой стали дорогие модели вроде Magnetar UDP900MKII или UDP800MKI, а также премиальные решения китайского Pannde.

Источник: HDTV Test, Asahi