Uklon пообещал не повышать цены в часы пик на период карантина и начал «перечеркивать» цену поездки в районах, где действуют сниженные тарифы

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Украинский сервис заказа такси Uklon сообщил, что на период карантина отказывается от повышения цен даже в утренние часы пик. При этом узнать о снижении тарифов теперь стало проще, так как в таком случае цена в приложении будет перечеркнута.

Таким образом пользователь еще на этапе выбора поездки сможет узнать, что в данный момент в районе вызова такси действуют сниженные тарифы. Перечеркнутая цена также позволяет оценить, сколько составит экономия по сравнению со стандартным или повышенным тарифом.

Отметим, что в начале текущего месяца Uklon создал отдельный класс авто «Доставка». Теперь для того, чтобы передать необходимые вещи весом до 20 кг не обязательно сопровождать груз в такси. Просто выбирайте класс «Доставка» и оплачивайте стандартный тариф поездки. Клиенту достаточно выйти к такси, чтобы отдать посылку, а получателю — встретить водителя в месте назначения.

Напомним, что в текущем году сервис Uklon начал работать в Херсоне, Чернигове, Сумах и Ивано-Франковске.

Источник: Uklon