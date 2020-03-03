Украинский сервис заказа такси Uklon запустился в Сумах и Ивано-Франковске

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Украинский онлайн-сервис Uklon продолжает расширять свое присутствие в городах Украины и через месяц после запуска в Херсоне и Чернигове подключил к платформе еще два города — Сумы и Ивано-Франковск. Стоимость поездки стартует от 25 гривен.

Напомним, что первая поездка через приложение Uklon была выполнена в Украине еще 25 марта 2010 года, так что в этом году компания будет праздновать свое 10-летие.

«От первого заказа и до сегодняшнего дня наша команда делает все, чтобы улучшать уровень сервиса. Но, не все знают, что мы не просто «онлайн-сервис», мы уже достаточно большое IT-компания, которая в этом году не только расширяет географию присутствия нашего продукта, но и планирует запуск новых продуктов и проектов. Поэтому, нашей главной целью, как украинской компании, является не только «собственное улучшение и развитие», но и содействие развитию и улучшению Украины в целом», — отметил соучредитель и операционный директор компании Uklon Сергей Смусь.

Напомним, что в прошлом году Uklon отказался от сотрудничества с водителями сверхбюджетных автомобилей и повысил сумму бесплатного страхования жизни пассажиров и водителей сервиса до 1 миллиона гривен.

Источник: Uklon