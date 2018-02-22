Украина ещё раз договорилась с Ryanair, лоукостер начнёт полёты этой осенью

Неспроста вчера в Борисполе приземлился самолёт ирландского лоукостера Ryanair. Буквально только что на специальной пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян. кроме строительства площадки для Hyperloop в Днепре, анонсировал ещё и приход Ryanair в Украину – крупнейший европейский лоукостер начнёт выполнять первые рейсы с осени 2018 года.

Последний анонс (честно говоря, мы уже сбились со счета), по сути, знаменует успешное завершение повторных переговоров с авиакомпанией, но соглашение пока не подписано.

«Я не комментирую ситуацию до подписания контракта, но могу сказать, что действительно вчера были переговоры, были успешные переговоры. И Ryanair начнет полеты в Украину осенью 2018 года» – цитирует слова Омеляна LIGA.net.

Отвечая на вопрос журналистов о том, совпадают ли новые маршруты авиакомпании с теми, которые она заявляла в прошлом году, Омелян ответил следующим образом:

«Вы будете приятно удивлены».

Из этого ответа можно предположить, что будет даже больше маршрутов, чем планировалось изначально.

Также Омелян сообщил, что Ryanair будет выполнять рейсы из двух аэропортов: Львов и Борисполь. В то же время Гостомель и Жуляны пока не рассматриваются.

Данных о ценах и сроках начала продажи билетов пока нет. Да и чувство дежавю не оставляет – в прошлом году Ryanair уже заходила в Украину и даже начала продавать билеты, но все мы прекрасно помним, чем все закончилось. Конечно же, мы все надеемся, что в этот раз обойдется без накладок и провалов, но сейчас многие готовы окончательно поверить в приход лоукостера только после выполнения им первых рейсов, то есть, осенью.

Источник: LIGA.net