Украина и Турция совместно создадут военно-транспортный самолёт Ан-188 по стандартам НАТО

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Украина и Турция переходят к практической реализации совместного проекта по созданию военно-транспортного самолёта Ан-188. Это решение было принято во время проведения международного аэрокосмического салона Eurasia-2018.

Проект военно-транспортного самолёта предусматривает полный перевод поставок комплектующих на западных партнёров, внедрение современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО, как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолёта.

Заложенные в проект решения позволяют создать перспективный военно-транспортный турбореактивный самолёт грузоподъемностью до 50 тонн. Он сможет перевозить военную технику всех видов, военное и строительное оборудование, вертолеты, до 300 солдат, а также гуманитарные грузы, паллеты и контейнеры.

Ан-188 будет иметь возможность базироваться на различных аэродромах, в том числе — на грунтовых, и садиться на короткие полосы, длиной всего 600-800 м. Это значительно расширяет количество аэродромов, на которых он может применяться. Кроме того, проект предусматривает использование экономичных современных турбореактивных двигателей, которые обеспечивают не только высокую скорость, но и значительную дальность полёта.

«Новый самолет уверенно выведет украинско-турецкий проект в перечень мировых лидеров. По результатам переговоров с турецкой делегацией, которую возглавлял заместитель секретаря оборонной промышленности доктор Исмаил Демир, было принято решение о переходе к практической реализации проекта уже в ближайшее время», — заявил Генеральный директор ГК «Укроборонпром» Павел Букин.

Источник: Укроборонпром