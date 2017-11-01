Украина поднялась всего на четыре строчки в рейтинге Doing Business вместо обещанных Гройсманом «нескольких десятков позиций»

В конце прошлого года в Украине отменили более 360 регулирующих актов. Это должно было упростить ведение бизнеса и обеспечить прыжок в рейтинге Doing Business на несколько десятков позиций. И вот на этой неделе Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) опубликовали свежий рейтинг Doing Business 2017 года. И Украина заняла в нем 76 место — ее соседями выступили Бутан (75) и Кыргызстан (77). Годом ранее Украина в этом рейтинге была на 80 месте. То есть, вместо вознесения на «несколько десятков позиций» получилось всего четыре позиции.

Первую строчку нового рейтинга Doing Business заняла Новая Зеландия. Следом за ней идут Сингапур, Дания, Южная Корея и Гонконг. Грузия заняла девятое место, Эстония — 12, Литва — 16, Латвия — 19, Германия — 20, Польша — 27, РФ — 35, Казахстан — 36, Беларусь — 38, Молдова — 44. Из региона Центральная и Восточная Европа Украина в рейтинге занимает предпоследнее место.

В Doing Business страны оцениваются по нескольким параметрам, включая получение разрешений на строительство. Так вот по этому параметру Украина показала наибольший рост – на 105 пунктов (со 140 до 35). Ключевую роль в этом сыграло уменьшение Киевгорсоветом размера паевого участия в развитии инфраструктуры с 10 до 2% и уменьшение стоимости услуг по технадзору в строительстве. Еще можно отметить рост в налоговой сфере – на 41 пункт (с 84 на 43). Незначительный рост наблюдается в сфере подключения к энергосетям (со 130 на 128 место) и в сфере урегулирования банкротств (с 150 на 149).

Самое слабое место Украины в этом году – открытие бизнеса. В этой сфере Украина опустилась с 20 на 52 место. Также позиции нашей страны ухудшились по остальным показателям. То есть, получается, что рост мы показали только по четырем из десяти показателей.

Глава BRDO Алексей Гончарук считает, что в следующем году наиболее вероятным является сценарий общего падения.

Источник: ain и Doing Business