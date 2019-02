Украинская аудитория Facebook выросла на 3 млн человек за 2018 год, общее количество пользователей соцсети в нашей стране составляет 13 млн [инфографика]

Агентство PlusOne провело исследование аудитории социальной сети Facebook. Согласно полученным данным, по состоянию на январь 2019 года этой соцсетью пользовалось 13 млн украинцев. В 2018 году количество украинских пользователей выросло на 3 млн (+30%), а за 5 лет (с марта 2014 года) рост составил 9,8 млн (+306,2%).

С мая 2017 года количество украинских пользователей Facebook выросло на 56,6%, с 8,3 млн до 13 млн по состоянию на декабрь 2018 года. В 4 квартале 2018 года количество Facebook-пользователей в Украине выросло на 1 млн. Таким образом Украина занимает 3 место в мире по этому показателю, уступая только Индии и Филиппинам.

В течение последних 5 лет, благодаря блокированию российских соцсетей, количество украинских пользователей Facebook существенно увеличилось. По состоянию на декабрь 2018 года уже 30,95% украинцев пользуются соцсетями, при этом доля Facebook-пользователей продолжает расти. По уровню проникновения западные области Украины являются безусловными лидерами, а самые низкие показатели наблюдаются на юге и востоке Украины. Самые активные города — Киев, Львов и Ужгород.

Соцсетью Facebook пользуются украинцы в возрасте от 13 лет (минимальный возраст, с которого разрешено пользоваться соцсетью согласно ее правилам). Впрочем, многие пользователи в возрасте до 13 лет также пользуются Facebook, указывая при этом возраст значительно старше, чем он есть на самом деле — именно этим объясняются аномальные скачки в возрасте 18 и 25 лет.

Интересно, что Украина — безусловный лидер в мире по доле женщин, сразу 59% Facebook-пользователей в нашей стране женщины. 8,8 млн украинцев заходят в данную соцсеть исключительно с мобильного телефона, 1,2 млн — исключительно с компьютера и 3,0 млн — с помощью двух типов устройств.

В возрастной группе 18-24 лет 2,1 млн украинцев пользуются Facebook, это 68,28% от общего числа жителей Украины в этой группе. В возрастной группе 25-35 лет 4,6 млн Facebook-пользователей, это 62,43% от общего числа жителей Украины в этой групи. Среди украинцев в возрасте от 36 до 45 лет Facebook пользуются 3 млн человек, это 48,18% от всего населения Украины этого возраста.

Самые популярные бренды смартфонов: Samsung (3,9 млн), Xiaomi (2,7 млн) и Apple (2,5 млн). Дорогими смартфонами (iPhone X, iPhone 8 Plus, Sony Xperia X23, Samsung Galaxy Note 9) активно пользуются в Киеве — 2,69% и Одессе — 2,07%. Что интересно, следующими в этом рейтинге являются западные области: здесь дорогими смартфонами пользуются 1,66% ужгородцев, 1,51% львовян, 1,43% черновчан, 1,28% тернопольчан и 1,27% иванофранковцев. А вот доля жителей с указанными моделями в таких крупных городах как Днепр (1,19%) или Харьков (1,17%) ниже.

Анализ был подготовлен на основе данных рекламного кабинета Facebook, Госстата, Factum Group, Digital 2019 reports from Hootsuite and We Are Social та Google.

Источник: PlusOne