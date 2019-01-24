Украинские пользователи Uber теперь могут конвертировать сдачу от оплаты за поездку наличными в кредит для следующих поездок

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Начиная с сегодняшнего дня, 24 января 2019 года, пользователи Uber в Украине смогут использовать новую функцию, которая позволяет конвертировать сдачу от оплаты за поездку наличными в кредит, который можно будет использовать для оплаты следующих поездок.

Функция работает следующим образом. Когда клиент платит за поездку наличными, ему следует сообщить водителю сумму, которую он хотел бы сохранить в качестве кредита. Водитель вручную вводит сумму в приложение, баланс данного кредита можно проверить в разделе “Оплата” в приложении клиента.

Чтобы использовать сдачу для частичной или полной оплаты следующей поездки, необходимо перед поездкой перейти в раздел “Оплата” и выбрать пункт “Сдача” в качестве способа оплаты. Максимальная сумма сдачи, которую можно конвертировать в кредит после поездки, составляет 500 гривен.

По мннению Uber, сохранение сдачи от оплаты наличными в качестве кредита уменьшит необходимость для водителей иметь наличные деньги, позволит пассажирам быстрее завершать поездки и обеспечит лучший опыт общения между пассажирами и водителями. Естественно, выбор конвертировать сдачу в кредит или нет остается за пользователем.

Напомним, что в Украине сервис Uber доступен с 2016 года и на сегодняшний день он работает в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице.

Источник: Uber