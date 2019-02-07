Украинские разработчики из GlobalLogic совместно с компанией Avid разрабатывают технологии, которые используются при создании 70% современной музыки в мире

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Украинские инженеры из компании GlobalLogic показали программные продукты для записи и сведения треков, благодаря которым создается до 70% современной коммерческой музыки в мире, а также саундтреки к известным фильмам и сериалам. Представленные решения были разработаны в партнерстве с компанией Avid.

В частности, технологии Avid, созданные при участии украинских инженеров GlobalLogic, использовали для записи, сведения и аранжировки музыки в таких фильмах как “Хоббит”, “Мир Юрского периода”, “Дедпул-2”, “Человек-муравей и Оса”, а также в сериале “Игра престолов”. На решения компании во время записи альбомов полагались Maroon 5, Coldplay, Linkin Park и многие другие всемирно известные артисты. Эти продукты для создания музыки пользуются спросом и у популярных украинских исполнителей, например, группы “Океан Ельзи”.

“Ежедневно на сервис Spotify загружают около 20 тысяч треков – 1,5 миллиона оригинальных записей ежемесячно. Эти объемы музыкального контента было сложно представить еще 10 лет назад. Достичь такой продуктивности помогают современные технологические решения. Медиаиндустрия стала одним из крупнейших потребителей ІТ-продуктов: только за 2017 на инновации в медиа было потрачено $60 млрд” — отметила Юлия Дубовая, вице-президент по инжинирингу GlobalLogic.

Американская компания Avid создает аудио- и видеотехнологии с 1987 года, за это время за свои технические продукты компания получила 2 Оскара, награду Грэмми и 16 Эмми.

GlobalLogic выступает стратегическим партнером Avid уже более 10 лет, при этом созданием решений для записи, обработки, хранения и трансляции медиаконтента занимаются более 200 украинских инженеров компании GlobalLogic. Многие из них являются не только специалистами в разработке или тестировании программного обеспечения, но и профессиональными музыкантами, звукорежиссерами или композиторами.

Источник: GlobalLogic