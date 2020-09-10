Украинский фонд стартапов объявил победителей десятого Pitch Day, из 9 претендентов гранты получили всего два — Kray Technologies и TenniRobo





Недавно состоялся десятый питч, организованный Украинским фондом стартапов, на котором свои идеи представили девять украинских стартапов. В итоге Наблюдательный совет Фонда принял решение профинансировать два из них, предоставив гранты на $50 тыс. каждому (seed-этап).

Победителями стали стартапы Kray Technologies и TenniRobo. Первый стартап представил жюри первые в мире автоматические дроны для внесения средств защиты растений и подкормки в полевые культуры с индустриальной производительностью (до 470 га/день), которые уменьшают стоимость внесения на 90% до $2/га (на рынке США). Они позволяют фермеру избежать потерь урожая, связанных с внесением, и применить новые технологии частой подпитки, которые обещают прирост урожайности на 20-40%.

В свою очередь TenniRobo представил проект инновационного компактного робота для настольного тенниса, который по словам создателей является профессиональным тренером, управляемым с помощью мобильного приложения. Устройство соединяется с мобильным телефоном через Bluetooth, и позволяет пользователю управлять параметрами подачи шарика. Робот способен создавать действительно реалистичное поведение мяча, сравнимое с тем, которое может совершить реальный человек в игре, что является большим преимуществом для спортсменов. Мобильное приложение позволяет создавать собственные «выстрелы» и объединять их в персональные программы тренировок. Используя данную разработку, игрок сможет самостоятельно составлять график тренировок, которые не будут зависеть от партнера по игре и тренера.

Остальными участниками отбора были стартапы ІНДЕКС СИСТЕМС, RE-leaf PAPER, Медікіт, QRSmarty, Payris, HackenProof, DocDream и Adducate Ukraine.

Напомним, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний.

Источник: УФС