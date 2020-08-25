Украинский фонд стартапов объявил победителей девятого Pitch Day — стартапы ORTY, COMIN и Nutritionista получат по $50,000

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Украинский фонд стартапов провел девятый питч, в рамках которого свои идеи представили десять стартапов. По итогам рассмотрения было решено профинансировать три из них, предоставив гранты на $50,000 каждому победителю.

Список победителей выглядит следуюющим образом:

ORTY — система управления рестораном, которая за счет внедрения самообслуживания, доставки и чат-ботов помогает ресторанам продавать больше.

COMIN — позволяет контентным сайтам получать доход от контента без дополнительных действий, трудозатрат и специальных навыков. Решение представляет собой виджет электронной коммерции, который автоматически подбирает товар к содержанию публикации. Процесс покупки товаров осуществляется непосредственно на контентном сайте без перехода посетителей к сайту магазина, а обработка заказов осуществляется владельцем товара.

Nutritionista — интеллектуальное мобильное приложение, которое рекомендует пользователям здоровую пищу в ближайших ресторанах на основе персональных предпочтений с помощью искусственного интеллекта и компьютерного видения.

Отметим, что Украинский Фонд Стартапов (УФС) — это государственный фонд, основанный по инициативе Кабинета Министров Украины. Миссией фонда является поддержка инновационных проектов и помощь украинским предпринимателям в создании успешных глобальных компаний.

На следующем питче, который пройдет 28 августа, будут представлены следующие десять стартапов: ІНДЕКС СИСТЕМС, RE-leaf PAPER, Медікіт, TenniRobo, QRSmarty, Payris, Kray Technologies, HackenProof, DocDream, Adducate Ukraine.

Источник: УФС