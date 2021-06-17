Украинский стартап Promin Aerospace привлек $500 тыс. инвестиций на создание сверхмалой орбитальной ракеты (первый запуск планируется уже через 1,5 года)

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Украинский SpaceTech-стартап Promin Aerospace привлек $500 тыс. для постройки самой маленькой орбитальной ракеты в истории. Стартап планирует создать двигатель для сверхлегких ракет, а также вложиться в дальнейшее развитие и продвижение продукта. Инвестором проекта выступил венчурный фонд QPDigital. Компания привлекла инвестиции в раунде pre-seed.

Инновация компании ― уникальный двигатель, который во время полета сжигает твердый топливный стержень, служащий корпусом ракеты. Равномерная пульсация двигателя позволяет выстраивать точную траекторию полета. Двигатель создается при помощи аддитивных технологий, а вес ракеты при этом составит от 100 до 500 кг. Разработкой занимается своя команда инженеров с привлечением экспертов из главных технических ВУЗ-ов Украины.

По словам разработчиков, технология Promin Aerospace в десятки раз дешевле всех представленных на рынке альтернатив. Запуск на суборбиту и орбиту обойдется в сумму до $200 тысяч. Ключевыми заказчиками могут стать международные корпорации, для которых Promin Aerospace будет выводить на орбиту телекоммуникационные спутники, спутники съёмки поверхности Земли и т.д.

«Партнерство с QPDigital — важный этап развития нашего проекта. Мы надеемся закрепиться на рынке SpaceTech, а экспертиза фонда поможет нам масштабировать производство и правильно реализовать маркетинговую стратегию. Наш продукт во много раз снизит затраты на вывод ракеты в космос для корпоративного сектора», — говорит Миша Рудоминский, Сo-founder и CEO Promin Aerospace.

«Доступность космоса — давняя мечта человечества. Благодаря Promin Aerospace станет возможным запуск космической ракеты практически из любой точки планеты, быстрее и дешевле существующих аналогов. Это позволит демократизировать доступ к этому рынку для небольших компаний и обычных людей. Мы будем рады помочь команде Promin Aerospace достичь этой цели» — комментирует Денис Вальвачев, CEO и управляющий партнер QPDigital.

Кроме того, двигатель представляет интерес и для исследователей ― он снизит нагрузку на бюджет научных институтов, которым необходимо запускать спутники для подтверждения экспериментальных гипотез. Первый коммерческий запуск Promin Aerospace планируется через 1,5 года.

Источник: Promin Aerospace