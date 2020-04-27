Украинский телеком-оператор Vega огласил финансовые результаты за первый квартал 2020 года

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Украинский телеком-оператор Vega объявил, что по итогам трех месяцев 2020 года чистый доход компании достиг 142,5 млн грн, а показатель EBITDA составил 30,2 млн грн. Поступления за доступ к сети интернет достигли 43,8 млн грн, что на 3,5% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Доход от интернет-услуг по современным оптоволоконными технологиями (FTTx) составляет 38,3 млн грн. Относительно данных за первый квартал прошлого года сумма увеличилась на 23,6%. Доход от фиксированной телефонии за первый квартал этого года составил 33,9 млн грн. Это меньше прошлогодних показателей, однако доля от передачи голоса через широкополосные оптические линии телекоммуникаций (FTTx) увеличилась на 57,9% благодаря активной модернизации медных сетей на оптоволоконные.

За январь-март 2020 года капитальные инвестиции Vega составили 20 млн грн, что на 4% больше, чем в прошлом году. Средства вкладываются в основном в модернизацию оборудования и сетей. Оператор отмечает, что количество клиентов, которые оценили преимущества новых оптических каналов коммуникаций, постоянно увеличивается. С момента старта проекта миграции пользователей телекомуслуг по технологии ADSL на FTTB или GPON (меди на оптику) оператору уже удалось переключить более 55 тыс. абонентов.

«Фокусируясь на качестве и надежности сетей, мы постоянно совершенствуем сервисы. В реалиях трудно переоценить роль интернета. Специалисты Vega продолжают выполнять свои обязанности в карантинный период. Мы понимаем, что устаревшие медные каналы коммуникаций уже не могут должным образом удовлетворять потребности потребителей, поэтому переводим как можно больше абонентов на современные высокоскоростные технологии. Наш курс — на расширение сетей GPON, — прокомментировал генеральный директор Мурат Чинар. К ранее построенным зонам гигабитной оптики добавились еще 55 многоквартирных домов в Киеве, Одессе и Днепре. Абонентам мы предлагаем выгодные условия подключения и предоставляем мощные роутеры, которые позволяют получить сверхбыстрый Wi-Fi в каждом доме. Так клиенты могут лично оценить преимущества новых технологий и убедиться в качестве услуг, в которых мы уверены».

За первые три месяца текущего года компания Vega перечислила 30,9 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Напомним, что ранее телеком-оператор Vega отчитался о результатах за полный 2019 год.

Источник: Vega