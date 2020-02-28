Украинский телеком-оператор Vega огласил финансовые результаты за 2019 год

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Украинский телеком-оператор Vega, входящий в состав группы компаний СКМ Рината Ахметова, подвел итоги деятельности за 2019 год. Доход оператора составил более 661 млн грн — по сравнению с 641,3 млн грн в 2018 году сумма увеличилась на 3%. Показатель EBITDA – 192,2 млн грн, что на 17% больше прошлогоднего показателя.

Оператор отмечает тенденцию постоянного увеличения абонентской базы Vega на оптико-волоконных сетях. За 2019 год число пользователей высокоскоростного оптического Интернета увеличилось в 1,5 раза. В общем доходы от предоставления телекоммуникационных услуг клиентам через высокоскоростные оптико-волоконные каналы передачи связи в 2019 году выросли до 195,5 млн грн, и это на 53,7 млн грн больше, чем годом ранее.

Количество пользователей фиксированной связи несколько уменьшилась, но это направление до сих пор остается важным источником дохода компании. В отчетном году телефония принесла провайдеру 151,7 млн грн дохода. Налогов и сборов в бюджеты различных уровней за 2019 год было перечислено 134 млн грн.

В 2019 капитальные инвестиции Vega составили 77,2 млн грн. В основном средства вкладывались в модернизацию оборудования и сетей. Как сообщают в компании — с момента старта проекта миграции пользователей телекомуслуг с технологии ADSL на FTTB или GPON (с меди на оптику) оператору уже удалось переключить более 50 000 абонентов.

Напомним, что до покупки компании Vodafone Украина азербайджанским мобильным оператором Bakcell (NEQSOL Holding) ходили слухи о том, что Ринат Ахметов собирается продать компанию Vega украинскому мобильному оператору за сумму порядка 1 млрд грн.

Источник: Vega